IT-specialist applikation - Eskilstuna

Vi söker en IT-specialist inom applikation till vår växande IT-enhet! Drömmer du om att kombinera teknik och samhällsnytta? Vill du dessutom jobba med ett erfaret gäng som har roligt på jobbet? Välkommen med din ansökan!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Din vardag - bidra till vår utveckling med fokus på teknik
IT-enheten består idag av 48 personer, och planerar för ytterligare utökning. Vi arbetar med administrativa och säkerhetsskyddsklassade IT-miljöer, där utveckling och engagemang är viktigt för oss. Vi arbetar ständigt med vår kompetensutveckling och vi är måna om att alla tar del av olika utbildningsinsatser.
I rollen som IT-specialist inom applikation ansvarar du för djup teknisk och funktionell kunskap om ett eller flera system/applikationer inom ett eller flera förvaltningsobjekt. Rollen bidrar till att säkerställa stabil drift, effektivt stöd till verksamheten, samt att förändringar och vidareutveckling sker med god kvalitet och enligt fastställda rutiner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Förvalta och optimera en eller flera applikationer/system ur ett tekniskt och användarperspektiv.
• Agera tekniskt stöd till förvaltningsledare, förvaltningsledare IT och verksamhetsrepresentanter.
• Delta i felsökning och incidenthantering tillsammans med drift- och supportorganisationer.
• Delta i eller leda tekniska analyser, tester, uppgraderingar och implementationer.
• Ta fram teknisk dokumentation, driftdokumentation och användarstöd.
• Agera som expertkontakt gentemot leverantörer vid t.ex. uppgraderingar eller fel.
• Bevaka och föreslå förbättringar inom applikationsområdet t.ex. automation, prestanda och säkerhet.Publiceringsdatum2025-12-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning med IT-inriktning, systemvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig, och/eller flerårig arbetslivserfarenhet inom IT-systemförvaltning som vi bedömer likvärdig. Du ska ha flerårig arbetslivserfarenhet av arbete med IT-applikationer och du ska ha flerårig erfarenhet av att dokumentera tekniska lösningar. Du ska ha goda kunskaper i svenska. Du ska ha svenskt medborgarskap och körkort B.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• IT-förvaltning och utveckling enligt etablerade modeller som PM3, ITIL eller liknande.
• Arbete med behovsanalyser och processer i statlig myndighet.
• Att hantera ärendeflöden.
• Arbete i applikationerna Agresso, Infokey och FP&A eller liknande ekonomisystem.
• Arbete i statlig myndighet inom IT.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Som person tycker du om att arbeta enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl. Du slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du är intresserad och håller dig uppdaterad av ditt område genom omvärldsbevakning och trendspaning. Du är duktig på att snabbt finna lösningar på uppkomna problem. När det är mycket att göra hanterar du press på ett konstruktivt sätt.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 januari. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Ronny Berggren 010-44 45 592, biträdande IT-chef Mikael Dahlberg 010-44 44 118 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik 010-44 45 647. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
