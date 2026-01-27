IT-Specialist - Unit4 Webinfo/Planner (Senior)
Om uppdraget Uppdraget omfattar arbete i en etablerad ERP-miljö där Unit4 Webinfo tillsammans med modulen Planner används för ekonomiadministration samt ekonomisk planering av budget och prognos. Fokus ligger på att vidareutveckla och förvalta lösningen utifrån verksamhetens behov samt säkerställa ett robust och tillförlitligt systemstöd. Applikationen används bland annat för budget och prognos för projekt och kostnadsställen, projektbudgetuppföljning samt uppföljning av kostnader och intäkter kopplat till resultatansvar.
Dina arbetsuppgifter I rollen ingår löpande konsultstöd för förvaltning och vidareutveckling av Unit4 Planner och Webinfo. Arbetet innebär hantering av supportärenden, felsökning och justeringar i befintlig lösning samt vidareutveckling där du fungerar som expertstöd vid beslut kring hur förändringar ska genomföras. Vid kritiska perioder kopplade till budget- och prognosarbete kan uppdraget även innebära stand-by för snabb felsökning och felhantering.
Din profil Du har mycket goda kunskaper i Unit4 Webinfo och gedigen erfarenhet av modulen Planner. Du har arbetat i verksamhetsnära uppdrag inom ekonomiadministration och har god förståelse för budget-, prognos- och uppföljningsprocesser. Du har lätt för att sätta dig in i komplexa verksamheter och använder din system- och processförståelse för att bidra med kvalificerat rådgivande stöd.
Personliga egenskaper Du är analytisk, strukturerad och självgående med ett proaktivt arbetssätt. Du trivs i rollen som bollplank till verksamheten och har förmåga att på ett pedagogiskt sätt föreslå förbättringar i både systemstöd och processer. Du är kommunikativ, ansvarstagande och van att samarbeta med både IT och verksamhet.
Plats Sundbyberg
Distansarbete Upp till 100 % distansarbete. Exakt omfattning beslutas i samråd med beställaren och kan justeras under uppdragets gång.
Uppdragsperiod 01 april 2026 - 30 april 2028, med option på förlängning 1 + 1 år, som längst till och med 30 april 2030.
Omfattning Cirka 20 % av heltid.
Ansökningstid Ansökningstiden löper ut 04 februari
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
