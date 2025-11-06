IT-specialist - CAD/PLM-system för industriella projekt
Devport AB / Supportteknikerjobb / Karlskrona Visa alla supportteknikerjobb i Karlskrona
2025-11-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devport AB i Karlskrona
, Ronneby
, Oskarshamn
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad IT-specialist inom CAD/PLM-system som vill vara med och forma framtidens digitala lösningar i södra Sverige. Hos oss blir du inte bara en del av ett växande företag - du blir också sedd som medansvarig och äger din egen utveckling tillsammans med oss.
Vi letar efter nyfikna och skickliga IT-specialister som brinner för att skapa smarta, hållbara systemlösningar för några av de mest avancerade projekten inom varvs-, energi- och processindustrin.
Som IT-specialist hos oss får du en nyckelroll i att utveckla och förvalta CAD- och PLM-system som stödjer hela projektets livscykel - från första designskiss till färdig leverans. Du arbetar nära både teknik- och IT-organisationen och blir en viktig länk mellan människor, system och processer.
Om rollen
I denna roll får du möjlighet att arbeta med konfiguration, support och vidareutveckling av tekniska plattformar för digitalt ingenjörsarbete. Du bidrar till att förbättra arbetsflöden, datakvalitet och samarbete mellan olika discipliner. Har du erfarenhet av AVEVA:s produktsvit - såsom ERM, Catalogue och E3D Designer - är det ett stort plus.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stödja och vidareutveckla CAD/PLM-system för effektiv hantering av ingenjörsdata.
Arbeta med integrationer mellan designverktyg, databaser och projektstyrningssystem.
Säkerställa att systemstödet fungerar smidigt för konstruktion, upphandling och leverans.
Bidra till förbättrad användarupplevelse och hög datakvalitet.
Samarbeta med ingenjörer, projektledare och IT-specialister för att omsätta behov till tekniska lösningar.
Delta i digitaliseringsinitiativ och förbättringsprojekt inom EPC- och tillverkningsmiljöer.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av CAD- och PLM-system, exempelvis WindChill, Siemens Teamcenter, Autodesk Vault eller Dassault 3DEXPERIENCE.
Har god förståelse för ingenjörsdata, produktstrukturer och projektstyrning.
Har teknisk kompetens inom systemadministration, databaser och integrationer.
Har erfarenhet av AVEVA ERM, Catalogue och E3D Designer (meriterande).
Trivs med att arbeta tvärfunktionellt och kommunicera med både tekniska och operativa team.
Har erfarenhet från kapitalintensiva projektmiljöer.
Behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
Vad vi erbjuder
• Mångsidiga och utmanande uppdrag: Delta i spännande projekt hos olika kunder och branscher där dina kunskaper värderas mycket högt.
• Flexibel ersättning: Möjlighet till högre lön, fler semesterdagar - valet är ditt!
• Inspirerande arbetsmiljö: Ta del av roliga aktiviteter och konferensresor som stärker teamet och skapar minnesvärda upplevelser.
• Kontinuerlig utveckling: Förbättra dina kunskaper genom våra specialprojekt och/eller lunchföreläsningar som täcker ämnen från sociala färdigheter och stresshantering till avancerad batteriteknik.
• Innovativa arbetsuppgifter: Arbeta med cutting-edge produkter och den senaste tekniken i en miljö som främjar kreativitet och innovation.Publiceringsdatum2025-11-06Så ansöker du
Vill du vara med och skapa framtidens digitala lösningar tillsammans med ett team som värdesätter både dig, din kompetens och gemenskap?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Om du har frågor, mejla Frank Brunell på Frank.Brunell@devport.se
eller ring på 0701-40 00 40. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devport AB
(org.nr 556752-3369) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9592711