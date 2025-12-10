IT-Specialist - Är du vår nästa IT-stjärna?
2025-12-10
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
Är du en passionerad IT-expert som vill göra verklig skillnad? Hos Datakraft löser vi inte bara IT-utmaningar - vi skapar framtidens digitala lösningar för företag i Gnosjöregionen! Sedan 1990 har vi byggt starka relationer och levererat förstklassiga IT-lösningar. Med ett team på över 50 engagerade medarbetare erbjuder vi tjänster inom drift, säkerhet, utveckling och innovation. Nu söker vi dig som vill ta din IT-karriär till nästa nivå och bli en del av vårt framgångsrika team!
Din roll som IT-specialist
Hos oss får du chansen att kombinera teknik med kundkontakt. I denna roll kommer du att:
• Arbeta med spännande områden som IT-säkerhet, molntjänster och infrastruktur.
• Ansvara för ett specialistområde, exempelvis Azure, Microsoft 365 eller IT-säkerhet.
• Ingå i ett mindre team på 3-4 personer med gemensamt kundansvar - samarbete är vår styrka!
• Delta i inspirerande projekt där din expertis och dina idéer gör verklig skillnad.
• Utvecklas i din egen takt, med stöd från engagerade kollegor och ledare som vill se dig lyckas.
Varför välja Datakraft?
Vi är mer än en arbetsplats - vi är en gemenskap där innovation och tillväxt står i fokus. Hos oss får du:
• En dynamisk arbetsmiljö där du har möjlighet att påverka och bidra.
• Stora utvecklingsmöjligheter inom de områden du brinner för.
• En kultur som präglas av samarbete, stöd och firande av framgångar.
• Konkurrenskraftiga villkor och en arbetsplats där dina ambitioner tas på allvar.
Är du den vi söker?
Vi letar efter dig som:
• Har en genuin passion för IT och problemlösning.
• Är nyfiken, engagerad och redo att ta ansvar.
• Trivs i team men också har modet att ta egna initiativ.
• Sprider positiv energi - både till kollegor och kunder.
Oavsett om du är nyutexaminerad eller har några års erfarenhet, värdesätter vi din vilja att lära och utvecklas!
Välkommen till Datakraft - framtidens IT-arbetsplats!
Är du redo att bli en del av ett företag som värdesätter dina idéer, din drivkraft och din ambition? Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en karriär där du gör skillnad, både för dig själv, teamet och våra kunder.
Sök redan idag och låt oss tillsammans skapa magi inom IT!
Varmt välkommen till Datakraft! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Datakraft i Småland AB
(org.nr 556567-9940) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DataKraft i Småland AB Jobbnummer
9638181