IT-servicechef (Digital Workplaces) - Tavana IT AB - Chefsjobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos Tavana IT AB

Tavana IT AB / Chefsjobb / Solna2021-06-29För kunds räkning som är ett av nordens ledande aktörer inom bygg- och entreprenadbranschen söker vi nu en erfaren IT-servicechef för deras område inom Digital Workplaces (baserat på M365).Som IT-servicechef har du det övergripande ansvaret för slutanvändarnas leverans av M365-tjänster inom området för Digital Workplace. Digital Workplace (DWP) -tjänster inkluderar digitala tjänster för kommunikation, samarbete, information och arbetsflöden.Som IT-servicechef för DWP utformar, styr och utvecklar du proaktivt kundens kundtjänster på M365 och säkerställer därmed effektiva arbetssätt inom företaget. DWP Service Manager ansvarar för användarupplevelsen inom M365-tjänsterna.Du kommer att vara en del av DWP-leveransgruppen hos kund som består av en Adoptions- och affärsspecialist samt en Infrastructure Service Manager (ansvarig för M365-applikationer och plattform). Infrastructure Service Manager ansvarar för att hantera Microsofts plattform och applikationer ur tekniskt perspektiv och licensiering.Du samarbetar med relevanta leverantörer för att säkerställa leverans av tjänster och utöver detta arbetar du nära de viktigaste affärsintressenterna för att förstå deras affärsbehov och krav.2021-06-29Styrning av digitala arbetsplatstjänster inklusive samarbete, kommunikation, information och arbetsflödestjänster byggda på M365-plattformen.Se till att styrningsprocesser är definierade och att konfigurationerna är korrekt inställda i enlighet med detta.Se till att servicedokumentation är på plats och uppdaterad.Service SLA och underhåll, process stöd, budgetering och uppföljning av SLA: s relaterade till tjänsten samt säkerställa efterlevnad och IT-säkerhet.Regelbundet genomföra livscykelhanteringsaktiviteter och uppföljning för att säkerställa att miljön ständigt optimeras.Identifiera och utforska möjligheter för tjänster och förbättringar av företaget inkl. effektivare användning av tillgänglig teknik och ökad automatiseringsfunktion. Du håller koll på Microsofts färdplan och hur du använder funktionerna på bästa sätt för kunden.Kontinuerligt samarbete med IT-teamet, ServiceDesk, support partners och affärsenheter enligt definierade strukturer och processer för servicestyrning och uppföljning av leverantörens prestanda.Delta i operativa serviceforum tillsammans med IT-teamet och företagsrepresentanter.Tillsammans med DWP-leveransgruppen utforska smartare sätt att arbeta och kontinuerligt förbättra och konfigurera M365 digitala arbetsplatsinställningar.VI SÖKER DIG SOMVi ser gärna att du har erfarenhet av att utveckla, designa och hantera hela livscykeln - planering, kontroll och hantering av M365-tjänster kommer att vara nyckeln för att säkerställa framgång i denna roll. Du är skicklig i intressenthantering har förmågan att förstå krav för att leverera lösningar.Du har lätt för kommunikation och interagerar gärna med andra, utmärkt kommunikation och interpersonella färdigheter är högt efterfrågat i denna rollFlytande i både svenska och engelska i såväl tal som skrift.Du är resultatinriktad och har ett driv när det kommer till att leverera resultatDu är en högpresterande lagspelare med god självmedvetenhet och personlig effektivitet.Har färdigheter för att fånga upp, planera, strukturera, kommunicera och genomföra en idé från början till slut.Har erfarenhet och demonstrerad meritlista inom IT-tjänstehanteringHar professionell erfarenhet av att hantera M365. Konfigurera, distribuera och hantera Microsoft 365 arbetsbelastningar som fokuserar på effektivt och effektivt samarbete samt kommunikation.Har viljan att utnyttja potentialen i hela M365-plattformen och hur de olika applikationerna och tjänsterna fungerar tillsammans på bästa sätt.INFORMATIONPlats: Stockholm (Solna)Befattning: Heltid 100%Lön: Enligt överenskommelseStart: 2021-08-16LÅTER DET INTRESSANT?Då välkomnar vi dig att ansöka till oss så snart som möjligt då vi hanterar ansökningar löpande. Skicka in ditt CV till oss redan idag via "Ansök nu".Har du frågor gällande tjänsten, vilka Tavana är eller konsultrollen så är du välkommen att skicka mail till info@tavana.se Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-16Tavana IT AB5835929