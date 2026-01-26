IT-Security Analyst - Konsultuppdrag inom försvars- och säkerhetsindustrin
2026-01-26
Vi söker nu en erfaren IT-Security Analyst till ett kvalificerat konsultuppdrag hos vår kund inom försvars- och säkerhetsindustrin. Uppdraget är strategiskt viktigt och har en central roll i att säkerställa hög kvalitet, robusta säkerhetslösningar och efterlevnad av högt ställda säkerhetskrav i komplexa tekniska miljöer.
Rollen omfattar avancerat säkerhetstestarbete, säkerhetsanalys samt utveckling av processer och metoder som stärker kundens system, leveranser och långsiktiga säkerhetsförmåga.
Om uppdragetSom IT-Security Analyst är du en nyckelresurs i arbetet med att utveckla, genomföra och följa upp säkerhetstester och säkerhetskrav på system- och mjukvarunivå. Du arbetar hands-on med testmetodik, testfall, riskanalyser och säkerhetsbedömningar samt driver förbättringar av arbetssätt, metoder och säkerhetsprocesser.
Rollen innebär både självständigt arbete och nära samarbete med flera interna och externa kontaktytor. Du representerar säkerhetstestfunktionen och säkerställer att leveranser håller hög teknisk och säkerhetsmässig kvalitet.
ArbetsuppgifterStrategi, arbetssätt och utvecklingSäkerställa, dokumentera och vidareutveckla arbetssätt inom uppdraget
Identifiera förbättringsområden och införa nya metoder
Bevaka omvärldsutveckling inom IT- och informationssäkerhet
Uppdrag, analys och beslutGenomföra praktiskt säkerhetstestarbete enligt fastställda processer och mål
Skapa testfall och säkerställa fullständig testtäckning
Följa upp avvikelser, omtester och säkerställa korrekt testmetodik
Lämna rekommendationer kring testobjekt och fortsatta säkerhetsåtgärder
Planering och genomförandePlanera aktiviteter och tidskalkylera för att nå mål inom kvalitet och tid
Säkerställa att säkerhetsdesign uppfyller krav från kund och interna riktlinjer
Representera säkerhetstestfunktionen internt och mot kund samt leda relevanta möten
Uppföljning, rapportering och dokumentationSäkerställa testkvalitet inom givna ramar
Dokumentera avvikelser och rapportera status till berörda parter
Säkerställa korrekt dokumentation enligt gällande rutiner, mallar och processer
Teknik, system och säkerhetGöra tekniska säkerhetsbedömningar och besluta om åtgärder för systemgodkännande
Analysera och ta fram säkerhetskrav på system- och mjukvarunivå
Arbeta med klienter, servrar, nätverk och säkerhetsfunktioner såsom autentisering, loggning, IDS/IPS och skydd mot skadlig kod
Utföra återkommande systemtester, utveckla testscript och metoder samt underhålla testmiljöer
Leda arbete med riskidentifiering och riskanalys
Stöd och expertrollStötta vid realisering och integration
Ge expertstöd till beställare och kund inom IT- och informationssäkerhet
KvalifikationerUtbildningHögskoleutbildning inom systemutveckling, datavetenskap, civilingenjör med IT-/säkerhetsinriktning eller motsvarande
Kompetens, kunskap och erfarenhetMinst 8 års erfarenhet i relevanta roller
Mycket god kompetens inom IT-säkerhet och relevanta standarder
Flerårig erfarenhet av testarbete, testverktyg och olika testmetodiker
Erfarenhet av IT-säkerhet i virtualiserade servermiljöer
Kunskap inom skriptprogrammering och säkerhetskonfigurering av operativsystem
God förståelse för säkerhetsarkitektur, kravanalys och granskning
Erfarenhet av hård- och mjukvarurelaterade säkerhetsrisker, hot och sårbarheter
Stark förmåga att dokumentera, analysera och rapportera
Förmåga att planera, organisera och hantera förändringar
Erfarenhet av exportkontroll och informationssäkerhet
CertifieringarDokumenterad certifiering inom test
Personliga egenskaperProfessionell, kommunikativ och förtroendeingivande
Analytisk, metodisk och lösningsorienterad
Driven med hög ansvarskänsla
Ödmjuk och empatisk med god samarbetsförmåga
Förmåga att hantera både akuta situationer och långsiktig planering
SpråkMycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
