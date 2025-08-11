It-samordnare inom kontorsstöd i Göteborg
2025-08-11
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största it-avdelningar.
Produktområdet IT Arbetsplats & Basinfrastruktur ansvarar för utveckling, förvaltning och säkerställande av IT-arbetsplatslösningar. Vi levererar kostnadseffektiva och säkra IT-tjänster utifrån Försäkringskassans behov - från utveckling till avveckling - och säkerställer att våra lösningar möter krav på tillgänglighet, kapacitet och säkerhet.
Nu söker vi en IT-samordnare som vill vara med och bidra till att vidareutveckla och effektivisera våra leveranser, säkerställa en stabil drift och skapa goda förutsättningar för en modern och säker IT-miljö.
Tjänsten är placerad i Göteborg, där du kommer att arbeta självständigt i din roll inom ett team som är geografiskt utspritt över landet. Du har daglig kontakt med dina närmaste kollegor via videomöten. På Göteborgskontoret finns även andra IT-funktioner som du kommer att dela arbetsmiljö med, även om de tillhör andra enheter.
Planering, Samordning, Ansvar och Utveckling
Som it-samordnare har får du en roll i att säkerställa en stabil och välfungerande it-miljö för Försäkringskassans verksamhet. Du arbetar både operativt och strategiskt med att underhålla, förvalta och utveckla IT-produktionen, med fokus på att skapa smidiga och hållbara lösningar.
Vid lokalförändringar ansvarar du för att IT-infrastrukturen är på plats, allt från inkommande WAN och spridningsnät till korskopplingsrum och övriga tekniska förutsättningar. Du samordnar leveranser, planerar resurser och säkerställer att rätt insatser finns där de behövs - alltid med ett helhetsperspektiv och med verksamhetens behov i fokus.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett strukturerat arbetssätt. Du har en god förståelse för målstyrning, tids- och resursplanering och kan snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar. Du tar egna initiativ, driver arbetet framåt och ser till att det leder till konkreta resultat.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har kunskap och förståelse för målstyrning samt tids- och resursplanering
• är professionell, har en stark drivkraft och ett stort engagemang
• har förmåga att snabbt sätta dig in i olika problemställningar och ser till helheten
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• kännedom om Försäkringskassans IT-miljö
• förmåga att skapa förtroende och goda relationer med beställare
• goda kunskaper inom Excel
• erfarenhet av ITIL, framförallt kring change och gärna från myndighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-08-11Övrig information
En tjänst tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet Placeringsort: Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Markus Lundin 010-119 7607 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ahmad Mohsen, ahmad.mohsen@fk.se
, 010-113 45 24 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Peter Lampinen, Saco-S Ann Wiström, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
