IT-säljare sökes till snabbväxande bolag i Stockholm - We Quest AB - Säljarjobb i Stockholm

We Quest AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-052021-04-05Bolaget är en ledande mjukvarudistributör inom IT i Skandinavien och vi söker dig som vill fortsätta växa och vara med i deras resa! Lösningarna är världsledande och väl beprövade i snart 10 års tid. De är idag 12 anställda som sitter i fräscha lokaler i Årsta, södra Stockholm. Omsätter drygt 40+ mkr och har varit lönsamma varje år sen starten 2011.Med mångårig kompetens tillhandahåller bolaget marknadsledande lösningar exklusivt till IT-Konsulter och interna IT-avdelningar. De är specialiserade inom IT-baserade management- och verksamhetslösningar med fokus på drift, övervakning och automatisering men i deras heltäckande portfölj ryms även lösningar för områden som Fjärrstyrning, Säkerhetslösningar, Backup.Som Account Manager på bolaget kommer du arbeta med flera delar av försäljningsprocessen. Från att leda möten med prospekt där du bland annat håller produktdemonstrationer till att avsluta och skriva avtal.Du tillhandahålls färdiga företagslistor med både bearbetade och obearbetade bolag vilket gör att du kan lägga mer fokus på kundkontakt och mindre på prospektering. Hos våra kunder är det främst IT konsulter och IT tekniker som du har kontakt med, men du kommer även ha dialog med höga beslutsfattare som ägare och teknikchefer. Du kommer att arbeta med tydliga säljprocesser i en organisation som varje dag med entusiasm arbetar för att på absolut bästa sätt möta kundens behov.För dig som är trött på att stå i biltrafik och springa mellan olika orter är den här tjänsten perfekt då alla möten sker digitalt.Vad erbjuds du?Du får jobba med världsledande lösningar högt skattade i branschen. Lösningar som är högaktuella här och nu men som också följer med in i framtiden.Medarbetarna är den viktigaste framgångsfaktorn och som anställd får du åka och träffa leverantörer både i Storbritannien och USA. De har en god samanhållning och vi tror att om man trivs ihop så arbetar man också bättre tillsammans.Vem söker vi?För att passa bäst i rollen tror vi att du har arbetat med uppsökande försäljning b2b där du varit fullt ansvarig för hela säljprocessen från prospektering till signering av avtal.Du ser en långsiktighet i ditt nästa arbeteHar tidigare erfarenhet av B2B försäljningDu är tålmodig i ditt arbetssätt och arbetar struktureratDet är meriterande om du arbetat med försäljning inom IT men det är inget krav för att söka tjänstenTrivs med att arbeta långsiktigt och relationsbyggande med dina kunderAnsökan & LönJobbtyp: Heltid och tillsvidarePlats: Stockholm, Byängsgränd 22, ÅrstaLön: FastlönKontakt: We Quest Bemanning & Rekrytering. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Om WeQuestWeQuest är ett rekrytering- och bemanningsföretag som finns i hela Stockholms län. Vårt mål är att förenkla rekryteringsprocessen, både för dig som söker nytt jobb och för de företag som vill anställa nya medarbetare. Vi är rekryteringsspecialister inom sälj, administration, marknad och service. Genom att hålla en tydlig dialog, vara snabba och anpassningsbara samt att ha en passion för det vi gör säkerställer vi en framgångsrik rekryteringsprocess för alla parter.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-05We Quest AB5671942