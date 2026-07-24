IT-säljare
Jobbet.se Sverige AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2026-07-24
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Gävle
, Älvkarleby
, Ockelbo
, Tierp
, Östhammar
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens IT? Vi söker en affärsdriven och nyfiken säljare som vill mer än att sälja produkter – du vill skapa värde och vara en strategisk partner i kundens olika behov. Hos Mirva får du arbeta nära beslutsfattare, påverka strategiska IT-investeringar och utvecklas i en kultur som präglas av samarbete och korta beslutsvägar.
Om Mirva
Efter nästan 30 år i branschen tar vi nästa steg och lanserar vårt nya varumärke – Mirva. Vi är din lokala IT-partner med teknisk spetskompetens, personligt engagemang och en stark tro på innovation. Hos oss är idéer från alla delar av organisationen välkomna, och vi skapar en miljö där du kan växa och påverka.
Din roll
Som IT-säljare hos Mirva är du rådgivare och affärspartner, inte bara säljare. Du driver hela säljprocessen – från att boka möten till att stänga affären. Du identifierar kundens behov och utmaningar och skapar lösningar som driver deras digitala utveckling. Dessutom bygger du långsiktiga relationer och inspirerar företag att tänka nytt. Hos oss får du arbeta med moderna säljverktyg, ett starkt team och en etablerad kundbas.
Läs mer om Mirvas tjänsteerbjudande här: https://mirva.se/vara-tjanster/
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom IT eller digitala lösningar.
Förstår värdet av lösningsförsäljning och konsultativ dialog.
Är kommunikativ, målinriktad och trivs med att ta eget ansvar.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Vi erbjuder
Möjlighet att påverka och utveckla både din roll och våra kunders affär.
En kultur med korta beslutsvägar och högt engagemang.
Personlig och professionell utveckling.
Ett team som stöttar och utmanar varandra.
Övrig information
Tjänsten är på heltid tills vidare, tillsättning snarast enligt överenskommelse. Du utgår från kontoret i Gävle men är mestadels ute på kundbesök.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta VD/ägare Niclas Wahlgren på niclas.wahlgren@mirva.se
eller på 073-572162
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Erfarenhet av B2B-försäljning
God svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av försäljning inom IT och digitala lösningar
Om arbetsgivaren - Mirva Gävle AB
Mirva är ett lokalt IT-förtag som finns i Gävle, Stockholm, Sundsvall och Uppsala. Vi erbjuder moderna, trygga och transparenta IT-lösningar som hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Våra tjänster omfattar allt från support till nätverk, molntjänster, dokumenthantering, hårdvara, webbutveckling, säkerhet och rådgivning.
Vårt mål är att förenkla och säkra våra kunders arbetsvardag. Med personlig service, hög kompetens och ett långsiktigt engagemang ser vi till att våra kunder alltid har rätt förutsättningar för att lyckas navigera dagens snabba teknologiska förändringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mirva Gävle AB Jobbnummer
10011297