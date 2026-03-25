IT-säkerhetstekniker till samhällsviktig verksamhet (Stockholm)
2026-03-25
Vill du arbeta med IT-säkerhet i en verksamhet som verkligen gör skillnad? Nu söker vi en IT-säkerhetstekniker till ett uppdrag i Stockholm där du får arbeta med att skydda och utveckla kritiska IT-miljöer.
Om uppdraget Du kommer att arbeta i en komplex och samhällsviktig IT-miljö med fokus på säkerhet, övervakning och incidenthantering. Rollen innebär nära samarbete med både teknikteam och verksamhet, där du bidrar till att stärka organisationens säkerhetsförmåga.
Exempel på arbetsuppgifter:
Övervakning och analys av säkerhetshändelser
Incidenthantering och felsökning
Förbättring av säkerhetslösningar och processer
Samarbete med interna och externa intressenter
Dokumentation och uppföljning av säkerhetsarbete
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom IT-säkerhet, t.ex. SOC, nätverk eller infrastruktur
Har god förståelse för säkerhetsprinciper och hotbild
Är van att arbeta strukturerat och lösningsorienterat
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet från större organisationer eller säkerhetskänsliga miljöer.
Om uppdraget:
Plats: Stockholm (arbete på plats)
Omfattning: Heltid
Uppdragsperiod: 20 maj 2026 - 20 maj 2027 med möjlighet till förlängning
Ansökan Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas snabbt - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7458989-1912308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), https://talent.zetterholmpartners.se
