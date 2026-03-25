IT-säkerhetstekniker till samhällsviktig verksamhet (Stockholm)

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-25


Vill du arbeta med IT-säkerhet i en verksamhet som verkligen gör skillnad? Nu söker vi en IT-säkerhetstekniker till ett uppdrag i Stockholm där du får arbeta med att skydda och utveckla kritiska IT-miljöer.
Om uppdraget Du kommer att arbeta i en komplex och samhällsviktig IT-miljö med fokus på säkerhet, övervakning och incidenthantering. Rollen innebär nära samarbete med både teknikteam och verksamhet, där du bidrar till att stärka organisationens säkerhetsförmåga.
Exempel på arbetsuppgifter:

Övervakning och analys av säkerhetshändelser

Incidenthantering och felsökning

Förbättring av säkerhetslösningar och processer

Samarbete med interna och externa intressenter

Dokumentation och uppföljning av säkerhetsarbete

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av arbete inom IT-säkerhet, t.ex. SOC, nätverk eller infrastruktur

Har god förståelse för säkerhetsprinciper och hotbild

Är van att arbeta strukturerat och lösningsorienterat

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Det är meriterande om du har erfarenhet från större organisationer eller säkerhetskänsliga miljöer.
Om uppdraget:

Plats: Stockholm (arbete på plats)

Omfattning: Heltid

Uppdragsperiod: 20 maj 2026 - 20 maj 2027 med möjlighet till förlängning

Ansökan Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas snabbt - skicka in din ansökan redan idag!

Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), https://talent.zetterholmpartners.se
Månskensvägen (visa karta)
132 39  SALTSJÖ-BOO

