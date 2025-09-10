It-Säkerhetsspecialist Till Must
2025-09-10
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du bidrar till ett säkrare Sverige?
Militära underrättelse och - säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst. Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet tillsammans med några av Sveriges främsta experter inom IT- och informationssäkerhet. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till kompetensutveckling samt möjlighet till friskvårdsmöjligheter som bland annat inkluderar träning under arbetstid.
Om enheten
Systemgranskningssektionen (SG) vid Must granskar Försvarsmaktens IT-system och IT-säkerhetshöjande produkter, så att de håller en hög säkerhetsnivå och bidrar till att försvara Sverige och svenska intressen. Sektionen stödjer andra myndigheter gällande säkerhetskänslig verksamhet. Vi förvaltar, utvecklar och tolkar krav på säkerhetsförmågor. Vi deltar också i internationella arbetsgrupper och resor utomlands förekommer. Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
I rollen granskar och bedömer du IT-system och IT-säkerhetshöjande produkter i utifrån tillhörande systemdokumentation och gällande regelverk. Detta i avseende att kontrollera dess säkerhetsförmåga, hot och risker mot dessa system samt förtroendet för den tekniska implementationen. I arbetsuppgifterna ingår också att formulera och skriva erforderliga dokument gällande granskning och bedömning av IT-systemen. Som it-säkerhetsspecialist kommer du även att göra förbandsbesök och delta vid säkerhetskontroller på olika platser. Du kommer lämna stöd och ge inriktningar i IT-säkerhetsfrågor, och arbeta proaktivt med regelverksförändringar samt riktlinjer inom olika teknikområden. I ditt arbete följer du rådande lagar, förordningar och etiska principer för att på bästa sätt hantera och skydda information med hög säkerhetskvalitet. Du har en djup kunskap om informationssäkerhet när det gäller att utvärdera sårbarheter, och kunna föreslå skyddsåtgärder.Kvalifikationer
• Examen på akademisk nivå eller kompetens och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig dokumenterad erfarenhet inom it- och informationssäkerhet
• Gedigen teknisk IT-kompetens
• Erfarenhet av arbete med systematiskt informationssäkerhetsarbete och styrning av en verksamhets säkerhetsarbete, informationsklassning och risk- och sårbarhetsanalyser
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
• God samarbetsförmåga
• B-körkort
Meriterande
• Du är eller har varit anställd i Försvarsmakten och har god kännedom om myndigheten och dess verksamhet
• God kännedom om de regelverk som styr totalförsvaret
• Erfarenhet av säkerhetsskyddDina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, strukturerad och noggrann med god analytisk förmåga. Du stimuleras av att arbeta i ett högt tempo i en föränderlig miljö. Tjänsten kräver ett högt säkerhetsmedvetande. Du har förmågan att snabbt kunna växla mellan planerade och händelsestyrda uppgifter och snabbt sätta dig in i ett problem som uppkommer med kort varsel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "IT-säkerhetsspecialist" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-10-12. Urval sker löpande. I urvalsfrågorna, ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
