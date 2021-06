IT-säkerhetsspecialist till IT-arkitektur- och säkerhetsenheten - Statens Servicecenter - Datajobb i Östersund

Statens Servicecenter / Datajobb / Östersund2021-06-29Statens servicecenters uppdrag är att erbjuda effektiv service till medborgare och myndigheter. Vi ansvarar för Sveriges lokala servicekontor där vi ger information och service från Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi bidrar även till en effektivare statsförvaltning genom att leverera administrativa tjänster och konsultstöd till statliga myndigheter inom ekonomi, lön och HR. Tillsammans är vi cirka 1400 anställda.Servicekontoren finns över hela landet, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Vårt huvudkontor finns i Gävle.Hos oss får du bidra med din kompetens i arbetet för en effektivare statsförvaltning nära medborgaren.Statens servicecenters IT-avdelning ansvarar för att förvalta och utveckla myndighetens IT-miljö samt leverera IT-tjänster till verksamheten. Statens servicecenter nyttjar i hög grad externa leverantörer för drift och support av IT-infrastrukturen och applikationsportföljen. En viktig del i uppdraget är att kunna upphandla, följa upp och utveckla IT-tjänster som levereras av externa leverantörer.IT-avdelningen är för närvarande placerad i placerad i Östersund och vi vill utöka vår närvaro på våra kontor, här ges du möjligheten att ha placeringsort antingen i Östersund, Gävle eller Norrköping. Avdelningen består av fyra enheter, IT-projektenheten, IT-arkitektur- och säkerhetsenheten, IT-leveransenheten och IT-förvaltningsenheten. Vi är totalt cirka 60 medarbetare på avdelningen och vi representerar en arbetsplats med hög kompetens, trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap. Vi uppmuntrar till ökad mångfald och jämställdhet.Denna tjänst är placerad på IT-arkitektur- och säkerhetsenheten där vi är fyra medarbetare.Huvudsakliga arbetsuppgifterArbetet med IT-säkerhet inom Statens servicecenter handlar om att förebygga, upptäcka och säkerställa åtgärder av teknisk natur såväl som brister relaterade till arbetssätt. I din roll som IT-säkerhetsspecialist behöver du ha förståelse för tekniska system i kombination med verksamhetskunskap om risker, brister och hot. Du kommer att kontinuerligt följa upp IT-säkerhetsarbetet inom myndigheten.Du är sakkunnig inom området till hela myndigheten och utgör ett stöd i frågorna. I stödet vid upphandlingar är du ett expertstöd och behöver då bland annat kunna omsätta informationssäkerhetskrav till tekniska krav. I tjänsten ingår en aktiv roll i hanteringen av IT-säkerhetsincidenter. Arbete med kontinuitet och stöd för återställning, både planering och övning ingår också.Vi erbjuder en tjänst med stor möjlighet till eget ansvar och frihet i utförande av arbetsuppgifter.2021-06-29Vi söker dig som har:Relevant akademisk examen eller motsvarande annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänstenDokumenterad erfarenhet från att ha arbetat minst fem år inom IT varav minst två år med strukturerat IT-säkerhetsarbeteVidare ska du ha följande förmågor:Att vara förtroendeingivandeKunna vara självständig i ditt arbeteGod kommunikativ förmåga som gör att du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska för att tydligt kunna förmedla budskapGod samarbetsförmåga och kunna samverka med andra organisationer och intressenter för att åstadkomma resultatGod analytisk förmåga som gör att du kan hantera komplexa frågor och problem samt identifiera och förstå övergripande sammanhangVara drivande och ha förmåga att snabbt sätta dig in i verksamhetens olika områdenAtt hantera flera uppdrag parallelltDessutom är det meriterande om du har:Erfarenhet av arbete med ledningssystem inom informationssäkerhet (ISO27001 eller motsvarande)Certifiering som CISSP, Security+ eller motsvarandeDokumenterad erfarenhet av etablerade projektmetodiker som PEJL, PPS, PROPS eller motsvarandeDokumenterad erfarenhet av IT-säkerhetsarbete inom följande områden:Audit och säkerhetsloggningIdentity and access managementSystemintegration och integrationsplattformarKontinuitet och riskplaneringAnställningen är 100 % och tillsvidare. Vi tillämpar vanligtvis sex månaders provanställning. Anställningen är placerad i antingen Östersund, Gävle eller Norrköping. Startdatum efter överenskommelse. Anställningen kan innebära visst resande.Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 16 augusti 2021.Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas, du måste därför vara svensk medborgare.Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-15Statens Servicecenter5835082