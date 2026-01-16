IT-säkerhetsspecialist till Internationella säkerhetsdetaljen
Har du kunskaper inom IT-säkerhet, erfarenhet från Försvarsmakten och ett intresse för internationellt arbete med koppling till Nato och EU? Vill du vara med och bygga upp något nytt med möjlighet att fördjupa och bredda dig i rollen som IT-säkerhetsspecialist? Försvarsmakten är i tillväxt och din kompetens behövs. Välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Operationsledningen (OPL) har till uppgift att stödja Chefen OPL med relevant planerings-, genomförande-, och beslutstödsunderlag för ledning av Försvarsmaktens insatser både nationellt och internationellt. Underrättelse- och säkerhetsavdelningen har till uppgift att stödja med information och underrättelser i framtagandet av underlag i alla ovanstående delområden. I detta arbete hanteras ett omfattande informationsunderlag med ett mycket högt krav på struktur och metodik.
Vi söker nu en IT-säkerhetsspecialist till Internationella säkerhetsdetaljen (ISD) som är en del av OPL J2. ISD är under uppbyggnad och har i uppdrag att stötta olika delar av Försvarsmaktens Högkvarter med säkerhetsskydd utomlands.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som IT-säkerhetsspecialist kommer du ansvara för att driva och koordinera arbetet med att göra Försvarsmaktens ledningsstödssystem vid internationella stabsplatser, i vissa fall även nationella säkra, robusta och tillgängliga. Du kommer att stödja verksamhetsansvarig vid lokal ackreditering av ledningsstödssystem, vilket inkluderar att ta fram ackrediteringsunderlag och dokumentation samt att samverka med parter inom Högkvarteret och underlydande staber och förband genom hela ackrediteringsprocessen. Att stödja verksamhetsansvarig vid framtagande av särskilda säkerhetsskyddsanalyser och -planer för verksamheten ingår också i rollen.
Vidare kommer du att genomföra periodiska samt uppkomna kontroller utifrån tillämpliga regelverk på FM ledningsstödssystem vid utlandsstationeringar, självständigt eller tillsammans med andra funktionsrepresentanter.
Du kan också komma att stödja OPL J2 säkerhetssektion i andra IT-säkerhetsarbeten samt att delta i J2 stabsarbete.
Kvalifikationer
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom säkerhetstjänst i Försvarsmakten
• Aktuell erfarenhet inom IT-säkerhetsområdet, exempelvis som IT-säkerhetsspecialist, eller motsvarande utbildning, såsom diplomerad IT-säkerhetschef
• Erfarenhet av att hantera ISUS
• God förmåga att utrycka dig på både svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Goda kunskaper i MS Office
• B-körkort
Personliga egenskaper
För att du både ska trivas och passa i denna roll ser vi att du är en person som tar stort eget ansvar, arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Vidare är du proaktiv och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Din förmåga att samarbeta och skapa relationer är god likaså din kommunikativa förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
• Etablerade kontakter inom Högkvarteret
• Erfarenhet av att arbeta i NATO eller annan relevant internationell miljö
• Diplomerad säkerhetschef i Försvarsmakten
• Goda kunskaper i Tyska och/eller Franska i tal och skrift
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning (för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Arbetet innebär resor till Försvarsmaktens internationella stabsplatser och arbete på dessa platser i kortare perioder. Vid dessa perioder kommer du att delta i internationella arbets- och projektgrupper.
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.Kontakt
För frågor om rollen, välkommen att kontakta rekryterande chef Jens Westlund eller sakområdeskunnig Joanna Rutkowska.
Fackliga representanter:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Arne Nilsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-06. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
