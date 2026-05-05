It-säkerhetsspecialist teknisk styrning
2026-05-05
Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss gör din kompetens och ditt engagemang skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som it-säkerhetsspecialist med fokus på teknisk styrning får du en central roll med mandat att utveckla och påverka Utbetalningsmyndighetens arbete med informations- och it-säkerhet. Du verkar i gränslandet mellan verksamhet och it, där ditt uppdrag är att omsätta tekniska säkerhetsbehov till tydliga krav och aktivt styra hur de tillämpas.
I rollen arbetar du med att utveckla och förvalta styrning inom it-säkerhetsområdet, med särskilt fokus på att omsätta tekniska säkerhetsbehov till tydliga krav, riktlinjer och arbetssätt. Du bidrar till att säkerhetsperspektivet integreras i myndighetens utveckling av system, tjänster och nya initiativ.
Du arbetar nära verksamhet, it och arkitektur för att:
ta fram och vidareutveckla styrning inom tekniska säkerhetsområden, exempelvis kryptering, identitet och åtkomst, loggning, integrationer och användning av ny teknik,
omsätta risker, hot och regelverk till praktiskt tillämpbara krav och riktlinjer,
stödja verksamheten i hur styrningen ska tolkas och användas i olika sammanhang,
bidra vid säkerhetsbedömningar av nya initiativ och förändringar,
följa upp att säkerhetskrav är ändamålsenliga och efterlevs.
Rollen är placerad på Utbetalningsmyndighetens säkerhetsenhet.
Vi söker dig som har
akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
minst tre års relevant arbetslivserfarenhet inom it-säkerhet, cybersäkerhet eller informationssäkerhet,
erfarenhet av att ta fram, implementera och följa upp styrande dokument, riktlinjer eller arbetssätt avseende it-säkerhet,
erfarenhet av att omsätta risker och regelverk till praktiskt tillämpbar styrning,
god teknisk förståelse för moderna it-miljöer och digitala tjänster,
erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan säkerhet, it och verksamhet,
mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du även har
erfarenhet av att ta fram styrning inom specifika tekniska områden, exempelvis kryptering, identitet och åtkomst, loggning eller molntjänster,
erfarenhet av att stödja verksamheter avseende tolkning och tillämpning av säkerhetskrav,
erfarenhet av säkerhetsbedömningar eller riskanalyser kopplat till systemutveckling eller nya digitala initiativ,
erfarenhet av frågor kopplade till AI eller andra framväxande teknologier ur ett säkerhetsperspektiv,
erfarenhet av kravställning och uppföljning av säkerhet gentemot leverantörer,
certifiering inom it-säkerhet (t.ex. CISSP, CISM eller motsvarande).
Förmågor och färdigheter
For att lyckas i rollen som it-säkerhetsspecialist med fokus på teknisk styrning på Utbetalningsmyndigheten är du självgående, har god analytisk förmåga och är tydlig. Du är även strukturerad, har god samarbetsförmåga och en god helhetssyn.
Tjänstgöringsorten är Stockholm. Myndigheten finns i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan bli aktuellt.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.
Förmåner
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor. Arbetsprov kan bli aktuellt i urvalsprocessen. Utbetalningsmyndigheten arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta enhetschef Ola Sten på telefon, 010-572 75 14. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är Anna Frängsmyr (Saco-S) telefon 010-572 75 78, och Michael Ohlsson (ST) 010-572 75 12. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbetalningsmyndigheten
(org.nr 202100-7071), https://ubm.se/jobba-hos-oss
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Utbetalningsmyndigheten Jobbnummer
9892077