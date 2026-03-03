IT-Säkerhetsspecialist inom Cyber Security i Växjö
2026-03-03
Vill du arbeta med säkerhet i teknikens framkant - och samtidigt ha riktigt kul på jobbet? Vi söker nu en säkerhetsspecialist inom Cyber Security till teamet i Växjö. Här får du chansen att göra verklig skillnad - för samhället, kunderna och din egen utveckling. Du får tillgång till en mängd utvecklingsmöjligheter, flexibilitet i vardagen och en arbetsplats där trygghet och högt teknikinnehåll går hand i hand.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som säkerhetsspecialist inom Cyber Security kommer du att få en viktig och meningsfull roll i olika uppdrag mot försvar, myndigheter och näringsliv. Du kommer att arbeta med hela säkerhetskedjan - från analys och kravställning till implementation och verifiering.
Du blir en del av ett kompetent team som arbetar med att implementera och säkra komplexa IT-system. Rollen innebär ett stort tekniskt fokus där du bidrar med din expertis inom säkerhetslösningar.
Du erbjuds
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och en gedigen introduktion med mentorskap. En dynamisk arbetsmiljö där du samarbetar med ledande experter och bidrar till viktiga samhällsfunktioner.
Ett inledande konsultuppdrag på Academic Work med möjlighet till förlängning
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att du arbetar med att designa, implementera och säkra kritiska IT-infrastrukturer, med särskilt fokus på Linux-baserade system och efterlevnad av säkerhetsregelverk. Det kommer bland annat innefatta att:
Arbeta med IT-säkerhet inom försvar, privat näringsliv samt verk och myndigheter
Arbeta proaktivt med att förebygga cyberhot för att bidraga till ett säkrare samhälle
Implementera IT-säkerhetslösningar som är anpassad till kundföretagens verksamheter
Vara delaktig i lösning och utvecklingsprocessens samtliga delar från krav och analys till projektplanering, implementation och slutligen verifiering samt godkännande av system för drift
Vi söker dig som
Har god praktiskt erfarenhet av att jobba med och implementera IT-system, både i moln- och on-prem-miljöer, med fokus på säkerhet
Har stor kunskap i främst Linux, även Windows
Har en bred IT-teknisk kunskap och stort intresse av att lära sig och utvecklas
Har en god kommunikativ förmåga såväl skriftligt som muntligt i både svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Relevant eftergymnasial utbildning
Har kunskaper kring säkerhetsskydd och säkerhetskänslig miljö, gärna kopplade till Polismyndigheten (PMFS), Försvarsmaktens (KSF), Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) eller liknande krav på informationssystem
Erfarenhet av säker utveckling (S-SDLC, DevSecOps) och kodgranskning
Relevant certifiering inom IT-säkerhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Nyfiken
Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
