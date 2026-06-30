It-säkerhetsspecialist
Mälarenergi AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-06-30
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälarenergi AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Köping
, Kungsör
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med IT-säkerhet där det faktiskt gör skillnad? Hos Mälarenergi är du med och säkrar den digitala grund som verksamheten är beroende av, med höga krav på tillgänglighet, stabilitet och säkerhet. Vi söker nu en IT-säkerhetsspecialist som vill ta ett tydligt ansvar för säkerhetsnivån i våra gemensamma plattformar och tjänster.
Din roll
Som IT-säkerhetsspecialist arbetar du nära våra plattformar och tjänster och ansvarar för att säkerställa att rätt säkerhetsnivå finns på plats och fungerar i praktiken.
Du verkar i gränslandet mellan krav och teknisk leverans.
Det innebär att du:
Tolkar och konkretiserar vad som ska gälla inom IT-säkerhet för våra plattformar och tjänster
Omsätter säkerhetskrav till konkreta och genomförbara åtgärder
Följer upp att de är korrekt implementerade
Identifierar brister och säkerställer att de åtgärdas
Arbetet omfattar bland annat risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsuppföljning och kontroller, säkerhetsövervakning (SOC) och incidenthantering, kontinuitet, återställning och säkerhetskopiering, granskning av arkitektur och förändringar samt uppföljning av leverantörer.
Rollen innebär att styra, prioritera och följa upp säkerhetsarbetet, snarare än att själv genomföra alla tekniska åtgärder.
Rollen förutsätter att du har en god förståelse för hur säkerhet fungerar i både onprem-miljöer och molntjänster.
Vi söker dig
Som har en teknisk grund inom IT-säkerhet och som trivs i en roll där du tar ansvar för helheten.
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av IT-säkerhet i en teknisk miljö
Erfarenhet av säkerhet i plattformar och tjänster i hybridmiljöer (onprem och moln)
Erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser samt att omsätta dessa till åtgärder
Erfarenhet av säkerhetsincidenter och uppföljning
Samt god teknisk förståelse inom:
Identitet och åtkomst (IAM)
Microsoft-miljö (Azure och Microsoft 365 eller motsvarande)
Endpoint-, nätverks- och infrastruktursäkerhet, inklusive segmentering samt grundläggande förståelse för säkerhetskopiering och återställning
Säkerhetsövervakning (SOC) samt förståelse för incidenthantering, kontinuitet och återställning
Du har även erfarenhet av Microsoft Defender, Purview eller Entra ID, samt arbete med säkerhetsgranskningar, sårbarhetsskanningar eller leverantörsuppföljning.
Du:
Förstår hur säkerhet implementeras i plattformar och infrastruktur
Kan prioritera utifrån risk och verksamhetsnytta
Fastnar inte i detaljer utan driver arbetet framåt
Är tydlig i din kommunikation och kan samarbeta med både teknik och verksamhet
Om miljön:
Du arbetar inom Digitala plattformar och tjänster, en central funktion som ansvarar för Mälarenergis gemensamma IT-plattformar.
Miljön omfattar bland annat Microsoft 365, Azure och Entra ID, klientplattform (Windows 11 och Intune), server- och infrastrukturplattformar (onprem och moln) inklusive nätverk, segmentering och säkerhetskopiering, samt säkerhets- och informationsskydd (Defender och Purview) och integrationsplattform.
Det är en hybridmiljö med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och kontroll.
Det här är vi, dina kollegor
Digitala plattformar och tjänster består idag av 12 medarbetare som ansvarar för Mälarenergis gemensamma digitala plattformar. Nu stärker vi området och söker bland annat en IT-säkerhetsspecialist som vill vara med och ta nästa steg i utvecklingen.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.Publiceringsdatum2026-06-30Övrig information
I denna rekrytering samarbetar vi med Adecco. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult.
Är du redan anställd hos oss ansöker du via intranätet.
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet och vissa tjänster kan därför vara säkerhetsklassade. Om tjänsten omfattas av säkerhetsklassning kommer säkerhetsprövning att genomföras före anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper representerade och flera fackförbund är verksamma inom organisationen. Fackliga representanter hittar du https://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/#accblock-30028
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Därför välkomnar vi sökande med olika bakgrund.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
För att effektivisera och kvalitetssäkra vårt rekryteringsarbete använder vi e‐rekrytering. Dina uppgifter sparas på ditt CV‐konto, där du när som helst kan logga in och uppdatera informationen. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter så noggrant som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och lagras i enlighet med GDPR.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2035 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
(org.nr 556448-9150), https://www.malarenergi.se/
Gasverksgatan 7 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälarenergi AB Kontakt
Rekryteringskonsult Adecco
Åsa Andersson asa.andersson@adecco.se +46736847329 Jobbnummer
9985155