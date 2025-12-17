IT-säkerhetsspecialist
2025-12-17
Vi söker en IT-säkerhetsspecialist till en aktör inom offentlig förvaltning.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på ca 50%. Uppdraget är under uppstart och omfattning är svårt att uppskatta. Detta tas i dialog när behovsbilden klarnar.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en specialist inom information- och cybersäkerhet till ett uppdrag som syftar till att utveckla en AI-verkstad för en aktör inom offentlig sektor. Rollen innebär att agera expert och stödja programledning samt arbetsströmmar med nätverks- och kommunikationslösningar.

Dina arbetsuppgifter
Designa och rekommendera nätverks- och kommunikationslösningar för en framtida AI-verkstad för offentlig sektor.
Presentera och kommunicera lösningarna både internt inom uppdraget samt i olika externa forum.
Agera expert och bollplank för programledning och de olika arbetsströmmarnas behov av nätverks- och kommunikationsexpertis.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet av IT-infrastruktur och cybersäkerhet.
Minst 7 års arbetslivserfarenhet av design och implementation av säkra kommunikationslösningar för hybridmolnmiljöer.
Minst 7 års av att designa och rekommendera kommunikationslösningar för flerkundmiljöer med krav på informationssäkerhet i hybridmolnsstrukturer.
Dokumenterad erfarenhet av nätverks- och kommunikationslösningar samt dess leverantörer för både on-prem och olika molnleverantörer.
Certifierad inom CISSP, CCSP, PMP, CCNP, AWS och ITIL.
Meriterande
Aktuell arbetslivserfarenhet från myndighet med 10 000 användare.
Aktuell arbetslivserfarenhet med nätverkslösningar för miljöer som inkluderar både publika moln och on-prem infrastruktur.
Dokumenterad erfarenhet av att ha designat lösningar som implementerar någon form av säker kommunikation i en fleranvändarmiljö.
Aktuell arbetslivserfarenhet med lösningar som ställer höga säkerhets- och tillgänglighetskrav, t.ex. inom civilt eller militärt försvar, åt, hos eller med en leverantör av lösningar som används inom någon form av högsäkerhetsområde.

Dina personliga egenskaper
Vana att leda andra och ta ansvar teambaserade uppgifter.
Strategisk men pragmatisk - förstår helhet men har djup teknisk förankring.
Kommunikativ - kan förklara tekniska val för icke-tekniska beslutsfattare.
Trygg i att fatta beslut i komplexa och säkerhetskänsliga miljöer.
Analytisk och lösningsorienterad - ser vägen framåt även i reglerade kontexter.
Övriga krav
Säkerhetsprövning: Uppdraget kräver säkerhetsprövning.

Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
