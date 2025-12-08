It-säkerhetsspecialist
2025-12-08
It-säkerhetsenheten
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
It-säkerhetsenheten i Region Uppsala söker dig som vill arbeta med It-säkerhet i en stor och komplex organisation. Vårt uppdrag är att jobba med it-säkerhet över hela organisationen, både operativ och strategiskt. Hos oss får du möjlighet att jobba med It-säkerhet över många olika verksamheter där du har stort eget ansvar och många kontaktytor med såväl kollegor i gruppen som med andra roller inom Region Uppsala.
Varmt välkommen till oss när vi nu förstärker vårt team av it-säkerhetsspecialister!Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Som it-säkerhetsspecialist hos oss ansvarar du för att övervaka it-miljön för att identifiera och agera på it-säkerhetsincidenter. Du kommer också att jobba med proaktiva it-säkerhetsåtgärder som att identifiera och åtgärda sårbarheter, bidra med it-säkerhetskunskap i projekt och uppdrag samt att hålla utbildningar inom it-säkerhet. It-säkerhetsenheten förvaltar också sina egna stödsystem och du förväntas därför att ansvara och driva förvaltningen av ett eller flera it-system.
Om dig
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har ett brinnande intresse av it-säkerhet. Du behöver trivas med att bedriva arbete i grupp och drivas av teknisk problemlösning samt bidra med nya idéer. Du tar ansvar och ser till helheten såväl som detaljerna och ser till att skapa resultat, både självständigt men också tillsammans med andra. Som person är du öppen och social, trygg i dig själv, har gott omdöme och anpassar dig samtidigt som du har egen integritet.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning eller högre
• Flera års erfarenhet av arbete med drift och support inom IT
• Mycket god svenska och god engelska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete
• Erfarenhet av arbete med SIEM-system
• Praktisk erfarenhet av scripting och automatisering eller annan programmering
• Erfarenhet av drift och förvaltning i komplexa IT-miljöer med höga IT-säkerhetskrav
• Erfarenhet från stora organisationer eller offentlig verksamhet
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på heltid med flextidsavtal. Tillsättning snarast enligt överenskommelse.
Arbetsplatsen är förlagd till it-avdelningens lokaler inom Akademiska sjukhusets område, det finns möjlighet att jobba delvis på distans. Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid it-säkerhetsenheten innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Eventuella frågor om tjänsten besvaras av IT-säkerhetschef Tor Östergren på 018-61126936.
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51.
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl).
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
