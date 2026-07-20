It-Säkerhetsspecialist - Siem Expert
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-07-20
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Som SIEM Expert ansvarar du för drift, förvaltning och utveckling av Svenska kraftnäts SIEM-lösning för säkerhetsövervakning. Du bidrar till att stärka säkerheten i en av Sveriges mest samhällskritiska verksamheter genom att utveckla och förbättra säkerhetsövervakningen i en komplex IT- och OT-miljö.
Du driftar och underhåller säkerhetsövervakningsplattformen Splunk och arbetar nära plattformens användare inom Security Operations Center (SOC) samt IT-driftsorganisationen. I uppdraget ingår bland annat konfiguration och förvaltning av Splunk-kluster, Linux-administration samt utveckling av innehåll i plattformen.
Tjänsten innebär bland annat att:
Drifta, förvalta och utveckla Svenska kraftnäts SIEM-lösning för säkerhetsövervakning.
Utveckla nya funktioner i SIEM-lösningen.
Utveckla och förvalta datamodeller i SIEM-plattformen.
Tillgodose SOC-analytikernas behov genom en nära dialog och ett tätt samarbete.
Utföra drift- och förvaltningsåtgärder i SIEM-systemet.
Arbeta tillsammans med IT-drift för att ansluta nya IT-system till SIEM-plattformen.
Vara en del av Svenska kraftnäts team för att hantera IT-säkerhetsincidenter.Som IT-säkerhetsspecialist
Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom IT-säkerhet i en verksamhet med höga säkerhetskrav. Rollen erbjuder stora möjligheter till personlig utveckling och kontinuerlig kompetensutveckling. Du får arbeta tillsammans med erfarna kollegor, dela kunskap både internt och med externa samarbetspartners inom branschen och myndighetsvärlden samt bidra till den fortsatta utvecklingen av Svenska kraftnäts säkerhetsövervakning.
Du är placerad på enheten Operativ IT-säkerhet, som är en del av IT-säkerhetsavdelningen. Här arbetar du i ett team med omkring 20 tekniska IT-säkerhetsspecialister som tillsammans ansvarar för att upprätthålla, utveckla och förbättra Svenska kraftnäts säkerhetsplattform. Du arbetar med system som spänner över både IT- och OT-miljöer i en samhällskritisk verksamhet.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är samarbetsorienterad, analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att samarbeta med andra och har ett strukturerat arbetssätt som hjälper dig att analysera komplexa tekniska miljöer och hitta hållbara lösningar.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har en akademisk utbildning inom IT eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdig.
Du har även:
God erfarenhet av implementation/drift av SIEM-lösningar (minst 1 års arbetslivserfarenhet)
Erfarenhet av arbete med distribuerade lösningar (t.ex. klusterlösningar, insamlare, indexerare, GUI)
Kunskap inom regular expressions och scripting inom t.ex Python, Bash, PowerShell
God erfarenhet av att arbeta i Linux (RHEL/CentOS)
God erfarenhet av att förvalta system m.h.a. automationsspråk (t.ex. ansible)
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
God erfarenhet av data onboarding av diverse system/produkter och av normalisering av data
Erfarenhet av att bygga avancerade larm, rapporter och visualiseringar
Erfarenhet av arbete inom SOC (Security Operations Center)
Erfarenhet av SPLUNK och SPLUNK Enterprise Security
Relevanta utbildningar och certifieringar på SIEM lösningar
Erfarenhet av säkerhetsarbete i ICS- och SCADA-system
Erfarenhet av IT- och informations-säkerhetsarbete i större organisationer
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm / Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
Sista ansökningsdag är den 9 september 2026. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev. Vänligen bifoga ditt CV på svenska där du tydligt beskriver den erfarenhet som vi söker.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Vill du veta mer, kontakta gärna rekryteringskonsult Carina Eyoma, tel. nr. 0730862275 eller via e-post: carina.eyoma@se.experis.com
.
Med anledning av semestertider kan svarstiderna vara något längre än vanligt.
Kontakter på Svenska kraftnät:
Carl Isaksson, rekryteringsspecialist, 010 489 20 28
Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Carina Eyoma". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10006435