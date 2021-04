IT-säkerhetsspecialist - Ett års uppdrag - NXT Interim AB - Datajobb i Sundbyberg

NXT Interim AB / Datajobb / Sundbyberg2021-04-21BakgrundVår uppdragsgivare driver för tillfället ett större antal initiativ inom IT-området för att möta framtidens krav. De har en IT division som arbetar både i nationella och nordiska projekt med syfte att effektivisera och förbättra Sveriges elförsörjningsförmåga. De arbetar också med livscykelhantering inom ramen för IT-förvaltning.Och de behöver förstärka det team som idag arbetar kring IT-säkerhetsfrågor inom projekt och förvaltning.UppdragsbeskrivningUppdraget innefattar primärt att som IT-säkerhetsspecialist att vara ett stöd vid systematiskt säkerhetsarbete. IT-säkerhetsspecialisten stöttar projekt och förvaltning med uppföljning av lagar, regler och interna processer inom IT- säkerhet samt analyserar och rapporterar avvikelser. IT-säkerhetsspecialisten stödjer projekt och förvaltning i kravställning och beslutsunderlag inom IT-säkerhetsfrågor.Rollen motsvarar den roll som internt benämns IT-säkerhetssamordnare (ITSS).ArbetsuppgifterKoordinera IT-säkerhetsarbeteStötta projekt och förvaltning i IT-säkerhetsfrågorMedverka i framtagande av IT-säkerhetskrav för system och IT-tjänsterStödja företrädesvis projekt med beslutsunderlag och vara föredragande i IT-säkerhetsfrågorIdentifiera verksamhetens behov av säkerhetsnivå i IT-systemenMedverka i "särskild säkerhetsbedömning" av systemDelta i tekniska säkerhetsgranskningar av IT-systemGenomföra periodiska risk-och sårbarhetsanalyserStötta projekt i att definiera säkerhetskrav mot leverantörer av IT-tjänster till Svenska kraftnätSäkerhetsprövningSäkerhetsprövning av leverantör och konsult krävs med anledning av att konsulten kommer hantera hemliga uppgifter.PlaceringUppdraget utförs primärt hos vår uppdragsgivare i Sundbyberg.Rådande omständigheter avseende Coronaviruset gör i nuläget att delar av uppdraget kan komma att bedrivas från annan plats .t.ex. hemmakontor eller NXT Interims kontor på Kungsholmen.Skallkrav;UtbildningHögskoleutbildning med inriktning mot systemvetenskap, civilingenjör eller motsvarande yrkeserfarenhetKompetens och Erfarenhet:Minst 3 års arbetslivserfarenhet av IT-säkerhetsarbete i medelstora till stora organisationerMinst 3 års arbetslivserfarenhet från tillämpning av ramverk och standarder inom IT- och informationssäkerhet såsom ISO27001, Open Security Architecture, CIS Controls, NIST Cybersecurity.Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.Minst 3 år arbetslivserfarenhet från kravställning och uppföljning inom IT- och informationssäkerhetsområdet.Minst 3 års arbetslivserfarenhet av IT-säkerhetsarbete inom granskning, audit och compliance.BörkravMinst 2 års arbetslivserfarenhet från IT- och informationssäkerhet inom energibranschen.Erfarenhet av att driva risk- och sårbarhetsarbete i minst 3 projekt/uppdrag. exempelvis såsom MITRE ATTCK.AnnatNedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Vår kund förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.God samarbetsförmåga och initiativförmågaFlexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastningUtåtriktad och tydlig i sin kommunikationÖdmjuk och ha lätt för att skapa förtroendeArbetar självständigt och målinriktatFallenhet för administrativa arbetsuppgifterFörmåga att arbeta i gruppLåter detta uppdrag intressant ?Sök redan i dag så berättar vi mer. Vi behöver en ansökan inkluderat ett CV som matchar vår kunds önskemål.Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.Vi är verksamma inom HR, IT, och Finans. Vi erbjuder våra konsulter bl a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vi har 20 års erfarenhet inom branschen samt 3000 unika kontakter. Kontor i Stockholm, Malmö, Linköping, Göteborg och KalmarVaraktighet, arbetstidIT-säkerhetsspecialist - Nivå 3. Interim ett år IT-säkerhetsspecialist - Nivå 3. Interim ett år2021-04-21IT-säkerhetsspecialist - Nivå 3. Interim ett årSista dag att ansöka är 2021-04-28NXT Interim AB5709067