IT-säkerhetsspecialist - Etisk hackare
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-07-20
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Som Etisk hackare arbetar du med teknisk säkerhetsgranskning och penetrationstestning för att stärka Svenska kraftnäts motståndskraft mot cyberangrepp. Du bidrar till att stärka säkerheten i en av Sveriges mest samhällskritiska verksamheter genom att identifiera sårbarheter, utveckla testmetoder och förbättra den tekniska säkerhetsförmågan.
Du arbetar i varierande IT- och OT-miljöer där du säkerhetsgranskar allt från moderna containerbaserade utvecklingsmiljöer till ICS-/SCADA-miljöer. Rollen innebär ett nära samarbete med andra IT-säkerhetsspecialister och ger dig möjlighet att bidra till utvecklingen av Svenska kraftnäts tekniska säkerhetsförmåga. Teknisk granskning/penetrationstestning av nya system.
Tjänsten innebär bland annat att:
Genomföra teknisk säkerhetsgranskning och penetrationstestning av nya system.
Genomföra teknisk säkerhetsgranskning och penetrationstestning utifrån Red Team-scenarier.
Utveckla testmetoder och verktyg för penetrationstestning.
Genomföra sårbarhetsscanning för att identifiera och validera sårbarheter.
Arbeta med IT-säkerhetsincidenter inom ramen för Svenska kraftnäts C-SIRT.
Vara med och utveckla granskningsmetoder, processer, verktyg och automation
Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas som penetrationstestare i en kreativ miljö tillsammans med många erfarna och engagerade kollegor. Vi fäster stor vikt vid personlig utveckling och kompetensutveckling. På IT-säkerhetsavdelningen arbetar omkring 50 specialister inom olika områden av IT- och cybersäkerhet, vilket ger goda möjligheter att utvecklas i många olika riktningar och bredda din kompetens.
Du är placerad på enheten Operativ IT-säkerhet, som är en del av Svenska kraftnäts IT-säkerhetsavdelning. Enheten består av cirka 15 specialister inom säkerhetsövervakning (SOC), säkerhetsanalys, teknisk säkerhetsgranskning, forensisk analys, incidenthantering och threat intelligence. Här arbetar du tillsammans med engagerade kollegor i en miljö som präglas av kunskapsdelning, teknisk utveckling och ett gemensamt fokus på att möta dagens och morgondagens cyberhot.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, kreativ och lösningsorienterad. Du trivs med att analysera komplexa tekniska miljöer och motiveras av att lösa avancerade tekniska utmaningar.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har en akademisk examen inom datavetenskap eller informationssäkerhet eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdig
Du har även:
Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av penetrationstestning/Red Teaming
Avancerade kunskaper inom Linux- och Windowsbaserade miljöer.
Goda kunskaper inom IT-infrastruktur, nätverk och IT-säkerhetslösningar.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
Certifieringar inom området, t.ex. OSCP, GIAC, CPTS.
Erfarenhet av ICS/Scada system
Erfarenhet av containerteknik
Erfarenhet av säkerhetskänsliga IT-miljöer
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm / Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
Sista ansökningsdag är den 4 september 2026. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev. Vänligen bifoga ditt CV på svenska där du tydligt beskriver den erfarenhet som vi söker.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Vill du veta mer, kontakta gärna rekryteringskonsult Carina Eyoma, tel. nr. 0730862275 eller via e-post: mailto:carina.eyoma@se.experis.com
.
Med anledning av semestertider kan svarstiderna vara något längre än vanligt
Kontakter på Svenska kraftnät:
Carl Isaksson, rekryteringsspecialist, 010 489 20 28
Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10006436