IT-säkerhetsexpert
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-06-09
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker en Cybersäkerhetsexpert till it-säkerhetsenheten i Norrköping
Migrationsverket genomgår ett omfattande förändringsarbete med fokus på digitalisering och utveckling av effektivare arbetssätt och processer. Det ställer höga krav på säker, tillgänglig och stabil it – och nu söker vi dig som vill vara med och stärka myndighetens cybersäkerhetsförmåga.
Hos oss får du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där it-säkerhet är en central del av utvecklingen av framtidens digitala lösningar.
Läs mer om att jobba med IT hos oss: Jobba med it
Det här arbetar du med inom cybersäkerhet
Arbetet inom it- och cybersäkerhet är brett och varierat. Som medarbetare på it-säkerhetsenheten kommer du över tid att arbeta med flera delar av myndighetens cybersäkerhetsarbete.
Du blir en gemensam kompetensresurs inom enheten och arbetar nära verksamheten för att analysera behov, identifiera risker och rekommendera tekniska säkerhetslösningar och andra relevanta säkerhetsåtgärder.
I rollen kommer du bland annat att:
analysera och kartlägga behov ur ett cybersäkerhetsperspektiv
skapa och hålla utbildningar inom cybersäkerhet
delta i arbete med behörigheter och åtkomst till system
analysera frågeställningar kopplade till cybersäkerhet och föreslå lösningar
genomföra fördjupade analyser av antagonistiska cyberhot samt föreslå långsiktiga motåtgärder
bidra till utveckling av myndighetens cybersäkerhetsarbete
analysera lagkrav och delta i arbetet med att omsätta dessa till lösningar, arbetssätt och organisation
För att lyckas i rollen tror vi att du
För rollen som Cybersäkerhetsexpert söker vi dig som har förmåga att se helheter och förstå det större perspektivet. Du har en god teknisk förståelse inom it-säkerhet och håller dig uppdaterad inom området genom omvärldsbevakning och kontinuerlig kompetensutveckling.
Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och bidrar till konstruktiva lösningar även i komplexa frågor. Rollen kräver också att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och självständigt driver arbetet framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där god samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett gott omdöme i komplexa tekniska miljöer är centralt
Vi söker dig som har
akademisk utbildning inom it-infrastruktur, it-säkerhet, it-projektledning, systemvetenskap eller informationsteknologi, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Migrationsverket bedömer relevant
flerårig yrkeserfarenhet inom cyber- eller it-säkerhet
kunskap inom it-arkitektur och säkerhetslösningar
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har
erfarenhet av loggövervakning
relevant certifiering inom området, exempelvis CISSP eller liknande
erfarenhet av endpointskydd, IPS/IDS-funktioner, sårbarhetsscanning och scriptspråk
kunskap inom ISO 27001/27002
Upplysningar
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver säkerhetsprövning med godkänt resultat enligt säkerhetsskyddslagen. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Arbetstid: Kontorstid med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Placeringsort: Norrköping eller Linköping
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner & villkor: Läs om våra anställningsförmåner här.
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 7 juni
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Andreas Åberg, andreas.aberg@migrationsverket.se
.
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Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Andreas Åberg andreas.aberg@migrationsverket.se 010-4854028 Jobbnummer
9955276