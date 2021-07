IT-säkerhetschef - Försvarsmakten - Datajobb i Arvidsjaur

Försvarsmakten / Datajobb / Arvidsjaur2021-07-06IT-säkerhetschef till nya regementet K 4Jägarregementet är tillbaka!Vi återetablerar Norrlands Jägarregemente k 4 i Arvidsjaur och behöver flera olika kompetenser till oss. Vi kommer att tillväxa under några år och rekryterar därför löpande. Eftersom vi är ett litet regemente så är det nära till allt, både inom verksamheten och mellan oss kollegor.Jägarregementet utbildar, utvecklar och leder jägarförband med kvalificerad förmåga att verka på djupen i subarktisk miljöFörsvarsmakten i Arvidsjaur växer och nu söker vi en IT-säkerhetschef. Du kommer arbeta som civilanställd på regementets stab. Initialt kommer du vara anställd åt I19 med placeringsort i Arvidsjaur. Från årsskiftet 220101 kommer anställningen att övergå till K4.Huvudsakliga arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter kommer att vara många och varierande med tydlig bäring på att göra Försvarsmakten i Arvidsjaur till en säkrare verksamhet och plats.Som IT-säkerhetschef kommer du hantera ärenden rörande informationssäkerhet och IT-säkerhet samt stödjer Säkerhetschefen med säkerhetstjänst. Tyngdpunkten kommer att ligga inom informationssäkerhetsområdet.Du kommer att arbeta med styrande dokument och regelverk, utföra analyser, säkerhetsskyddsplaner och stödja regementet i IT-säkerhetsfrågor är ex på arbetsuppgifter. Du kommer även regelbundet samverka med verksamhetsområden som har angränsande verksamhet till säkerhetstjänsten och utbilda personal inom området.Tjänsten innebär fortlöpande vidareutbildning, deltagande i övningar nationellt och internationellt samt- annan verksamhet som innefattar resor utanför tjänstgöringsorten.Du kommer ha ett nära samarbete med säkerhetschefen, signalskyddschefen och IT-chefen.KvalifikationerAuktoriserad IT-säkerhetschef i Försvarsmakten alternativt dokumenterad motsvarande civil utbildningMinst tre års arbetslivserfarenhet av IT- och informationssäkerhetGoda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skriftKörkort BMeriterandeUtbildning i system IS Undsäk, SAP, och VidarErfarenhet från internationellt samarbeteGenomförd militär grundutbildning samt utlandstjänstgöringGoda kunskaper i befintlig lagstiftning såsom säkerhetsskyddslagen, OSL mmErfarenhet i att utbilda och föreläsaTidigare tjänstgöring i säkerhetsbefattning inom FörsvarsmaktenPersonliga egenskaperVi söker dig som har en god pedagogisk och social förmåga samt har en hög säkerhetsmedvetenhet. Vidare är det naturligt för dig att följa Försvarsmaktens ledarskap och värdegrund.För att trivas som IT-säkerhetschef är du van vid att ha många kontaktytor och att arbeta både operativt och strategiskt med säkerhet. Du är trygg i din kompetens och är en god kommunikatör inom ditt ansvarsområde.Du behöver kunna fatta beslut i pressade situationer samt ha ett strukturerat arbetssätt liksom god administrativ förmåga. Du trivs med att växla mellan självständigt arbete och samverkan med andra mot gemensamma mål. Som person är du positiv, har integritet och arbetar lösningsorienterat.Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.2021-07-06Anställningsform heltid, tillsvidare med tillträde snarast enligt överenskommelse. Arbetsort Arvidsjaur. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten idag. Vi tillämpar individuell lönesättning.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning, enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). UpplysningarKontakta IT säkerhetschefen vid I19, Krister Vesa, för frågor om tjänsten via telefon eller krister.vesa@mil.se Fackliga företrädare:OF Bothnia: Per DavidssonSEKO Försvar: AnnCharlotte AittamaaFörsvarsförbundet OFR/S: Per ErikssonSamtliga ovanstående nås via Försvarsmaktens växel: 0505-451000Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2021-08-04. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Norrbottens regemente I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Kiruna i norr till Härnösand i söder. I 19 ansvarar bland annat för att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och en jägarbataljon. I 19 har uppdraget att utveckla jägarförmågan inom armén och vinterförmågan inom Försvarsmakten. Vid regementet finns en brigadstab med uppgift att leda delar av arméns förband under kris och krig, samt staben för Militärregion Nord, som ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen. Vid I 19 finns också sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2021-08-06