IT-säkerhetsarkitekt till SVT

Sveriges Television AB / Datajobb / Stockholm2021-04-12Vill du arbeta i allmänhetens tjänst med det viktiga uppdraget att värna om demokrati och alla människors lika värde? Vill du arbeta med tjänster som till exempel Sveriges största online- tjänst för TV-program och Sveriges största TV-kanal? Vill du vara med och starta upp ett nytt team som har IT-säkerheten för hela SVT i fokus?Då är du precis den vi söker!Om rollenSVT har ett samhällsbärande uppdrag att nå ut med information och tjänster till hela landet. För att åstadkomma detta viktiga uppdrag är vi helt beroende av IT och teknik av olika slag. Bland annat har vi en stor teknikenhet som ansvarar för en mängd olika system. Den tekniska miljön är komplex och många system är integrerade med varandra. För att ytterligare säkerställa och vidareutveckla en stabil och säker IT-miljö rekryterar vi nu ett team av IT-säkerhetsspecialister. Här får du möjlighet att vara med och bygga upp och forma teamet från start. Arbetet är varierande och ger goda möjligheter att utvecklas ytterligare inom området.Ditt huvudsakliga ansvar är att se till att SVTs IT-miljö är robust, stabil, driftsäker och skyddad från intrång. Till din hjälp har du resurser från hela bolaget, allt från informationssäkerhet, fysisk säkerhet, utveckling och drift liksom från olika delar av verksamheten.2021-04-12Som IT-säkerhetsarkitekt kommer du att ansvara för att SVT på ett säkert sätt upprätthåller och vidareutvecklar sin IT-miljö. I arbetet ingår dessutom att ge stöd åt uppdrag och andra förändringsinitiativ i form av att ställa krav på säkerhet, utforma säkerhetsåtgärder och tillsammans med teamet implementera dessa. Du kommer även att arbeta med perspektiv som molnarkitektur och säkerhet i distribuerade lösningar och webblösningar.Om digFör att lyckas i rollen tror vi att du har jobbat ett flertal år inom utveckling, arkitektur och IT-säkerhet och förstår dess utmaningar på en detaljerad nivå. Erfarenhet och intresse för programmering är meriterande. Vidare ser vi gärna att du har:Kunskap och intresse inom nätverk och kommunikation, modern arkitektur och infrastruktur, säkerhetstester, incidenthantering med mera.Erfarenhet av att ta fram styrande dokument och processer.Erfarenhet av att integrera säkerhetsaspekter i hela livscykeln för hantering och utveckling av IT-system.Erfarenhet av att granska och utvärdera och implementera lösningar ur ett säkerhetsperspektiv.Relevant utbildning på högskolenivå alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet.Som person ser vi gärna att du är utvecklingsorienterad och prestigelös. Du kommunicerar med medarbetare från olika enheter och lyckas i positiv anda förmedla vikten av IT-säkerhet. För att lyckas i rollen är det en förutsättning att du har goda kunskaper i svenska och engelska. Det allra viktigaste är dock att du är driven, har lätt för att ta in ny kunskap och brinner för säkerhet och teknik!AnsökanTjänsten finns i Stockholm och är en tillsvidareanställning med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Anfält Widlund, rekryterande chef, på fredrik.widlund@svt.se Facklig information lämnas av Åsa Larsdotter (SACO), Maria Nassikas (Unionen) och Jonas Ohlsson (SJF). Samtliga nås via växeln, tel. 08-784 00 00.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-05-28Sveriges Television AB5684638