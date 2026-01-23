IT-säkerhetsarkitekt till Förvaltningen för digitaliseringsstöd
2026-01-23
Vill du vara med och forma en robust och framtidssäker IT-säkerhet i en komplex och samhällsviktig verksamhet? I rollen som IT-säkerhetsarkitekt får du ett omväxlande och kvalificerat uppdrag där du kombinerar strategiskt ansvar med praktiskt genomförande. Du arbetar nära experter inom teknik, juridik och informationssäkerhet, och gör verklig skillnad varje dagPubliceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett omväxlande och utmanande arbete med stort eget ansvar. Som IT-säkerhetsarkitekt är du sakkunnig inom IT- och cybersäkerhet och arbetar med förstudier, utredningar, GAP-analyser, dokumentation, utbildning samt förslag till instruktioner, lösningar och åtgärder. Du leder, följer upp och rapporterar genomförandet av beslutade IT-säkerhetsåtgärder.
Du arbetar nära tekniska experter och regionens systemförvaltningsorganisation samt i tätt samarbete med regionens centrala juridik- och informationssäkerhetsfunktion. Rollen innebär att stödja prioritering och utformning av tekniska skyddsåtgärder och grundläggande säkerhetsförmågor i IT-infrastrukturen samt att delta som expertstöd i säkerhetstester, riskanalyser, informationsklassning och upphandlingar. Omvärldsbevakning och aktiv kunskapsdelning internt ingår i uppdraget.
Om arbetsplatsen
Förvaltningen för digitaliseringsstöd är Region Västmanlands interna IT- och digitaliseringsorganisation med uppdrag att leverera digitala tjänster och förvalta vård- och verksamhetssystem. Vi arbetar i stora och komplexa IT-miljöer med höga krav på tillgänglighet och säkerhet. Vårt arbete kännetecknas av ständig utveckling, förbättring och innovation. I vårt uppdrag ingår också att bidra till ett ökat samarbete regionalt och nationellt för utveckling av gemensam digital infrastruktur och digitala lösningar.
Förvaltningen består av sju enheter och cirka 150 medarbetare som tillsammans säkerställer vårt uppdrag och leverans dygnet runt årets alla dagar.
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats med fint samarbete och gemenskap med utvecklingsorienterade och trevliga kollegor.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här:
Du har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis system- eller datavetenskap, eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har certifieringar inom IT-säkerhet, såsom CISSP, CISM eller CISA.
Du har flerårig och aktuell erfarenhet av IT-säkerhetsarbete i större organisationer, inklusive hantering av säkerhetsincidenter samt utveckling och implementation av IT-säkerhetsförmågor och skyddsåtgärder. Du har arbetat strukturerat utifrån etablerade ramverk och standarder, såsom ISO/IEC 27000, och har god kunskap om relevant lagstiftning, exempelvis NIS2-direktivet. Erfarenhet från offentlig sektor är meriterande.
Du har en god teknisk förståelse för bland annat applikationer, servrar, klienter, nätverk, PKI, IAM och säkerhetsplattformar samt uttrycker dig väl i svenska och engelska, i både tal och skrift. Som person är du strukturerad, samarbetsinriktad och kommunikativ, med ett strategiskt helhetsperspektiv och en stark specialistkompetens inom IT-säkerhet.
I denna rekrytering ingår en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Tjänsten förutsätter därmed svenskt medborgarskap.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Västerås
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 10 februari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
