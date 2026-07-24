IT-säkerhetsansvarig till Green Cargo Stockholm
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2026-07-24
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eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp framtidens IT-säkerhet i en verksamhet som får svensk industri och handel att rulla?
På Green Cargo befinner vi oss mitt i en omfattande digital förflyttning där säkerhet, modernisering och nya arbetssätt står högt på agendan. Nu söker vi en IT-säkerhetsansvarig som vill ta en nyckelroll i att utveckla, stärka och framtidssäkra vår IT-säkerhetsförmåga.Här får du möjlighet att påverka på riktigt – i en verksamhet som är samhällsviktig, tekniskt komplex och avgörande för ett mer hållbart transportsystem.
Vi erbjuder dig
Hos Green Cargo blir du en del av ett företag med ett tydligt syfte: att bidra till ett mer hållbart samhälle genom klimatsmarta logistiklösningar. Samtidigt får du vara med på en spännande förändringsresa där säkerhet, digitalisering och modernisering står i fokus.
Hos oss får du bland annat:
En nyckelroll i utvecklingen av Green Cargos IT-säkerhetsförmåga
Möjlighet att påverka både strategiska och operativa säkerhetsfrågor
Arbeta nära ledning, verksamhet och IT i en organisation där säkerhet prioriteras högt
Vara med och bygga upp strukturer, arbetssätt och ramverk för framtidens IT-säkerhet
En förändringsresa där molntransformation, nya plattformar och modern teknik står på agendan
En värderingsstyrd organisation med fokus på hållbarhet, ansvarstagande och samarbete
Det här gör du hos oss
Som IT-säkerhetsansvarig får du en central roll i att driva, utveckla och säkerställa Green Cargos IT-säkerhetsarbete. Du arbetar både strategiskt och operativt och bidrar till att säkerhet blir en naturlig del av vår fortsatta digitala utveckling.
Green Cargo genomgår just nu flera större förändringsinitiativ, bland annat molntransformationer, plattformsförflyttningar och implementation av nya system där principen Security by Design är en viktig del av utvecklingen.
I rollen kommer du bland annat att:
Bevaka hotbilden och omvärlden samt omsätta tekniska risker till affärsmässiga konsekvenser
Utveckla och implementera Green Cargos IT-säkerhetsroadmap
Driva och utveckla IT-säkerhetsarkitektur för system, nätverk och molntjänster
Säkerställa att rätt skydd, processer och styrning finns på plats
Ansvara för IT-säkerhetsfrågor i Architecture Board
Utforma och uppdatera riktlinjer, policys och säkerhetskrav
Träna och utbilda verksamheten inom IT-säkerhet
Leda och koordinera hantering av IT-säkerhetsincidenter
Ansvara för styrning och uppföljning av SOC-leverantör samt granskning av larm och rapporter
Arbeta nära verksamheten, IT-team, leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa en hög säkerhetsnivå
Ditt team och arbetsplats
Du tillhör enheten IT Operations, där områden som IT-säkerhet, Cloud Operations, Change Management och produktägarskap samlas.
Du rapporterar till Chef för IT Operations och arbetar mycket nära Green Cargos CISO. Rollen innebär många kontaktytor både internt och externt, där du blir en viktig rådgivare och möjliggörare för verksamheten.
Mer om dig
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom IT-säkerhet och som trivs i en roll där du får kombinera strategiskt arbete med operativt genomförande.
Du är strukturerad, pragmatisk och lösningsorienterad. Samtidigt har du förmågan att skapa förtroende, bygga relationer och kommunicera säkerhetsfrågor på ett pedagogiskt sätt till olika målgrupper.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 10 års erfarenhet inom IT-säkerhetsområdet
Minst 5 års erfarenhet från operativa säkerhetsroller
Erfarenhet från större organisationer med komplexa IT-miljöer
Erfarenhet av molnbaserade infrastrukturer, särskilt Microsoft Azure
Erfarenhet av SaaS-lösningar, integrationer och outsourcade leveranser
Akademisk utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Certifiering inom informations- eller IT-säkerhet, exempelvis CISSP
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Meriterande om du har erfarenhet av:
Transport- eller logistikbranschen
Militärt signalskydd eller militär IT-säkerhet
Offentliga upphandlingar och leverantörsstyrning
Systemadministration eller nätverksadministration
Som person:
Vi tror att du är en trygg och erfaren säkerhetsspecialist som trivs i komplexa miljöer där du får bygga struktur, skapa ordning och driva förbättringar. Du är ansvarstagande, initiativrik och lösningsorienterad med förmåga att kombinera ett starkt säkerhetsfokus med verksamhetens behov. Samtidigt är du kommunikativ, prestigelös och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och samarbeta med olika delar av organisationen.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryterings- och konsultupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
113 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Green Cargo Kontakt
Talent Business Partner
Miguel Olivares Miguel.Olivares@adadigital.se 0700220566 Jobbnummer
10010504