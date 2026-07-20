IT-säkerhetsansvarig
Lekebergs kommun, Sydnärke IT-förvaltning / Datajobb / Lekeberg Visa alla datajobb i Lekeberg
2026-07-20
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekebergs kommun, Sydnärke IT-förvaltning i Lekeberg
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Sydnärkes IT-förvaltning är en sammanslagning av IT-avdelningarna i Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun. Förvaltningen ingår i en gemensam nämnd och 19 förvaltningar, 8 kommunala bolag i 4 kommuner där IT-förvaltningen levererar support, drift och utveckling i samtliga verksamheter. Vi är en viktig del av en förändringsresa i en spännande vardag där digitalisering av kommunernas processer kommer bli en viktig del där IT-förvaltningen ger förutsättningar och skapar möjligheter. Sydnärkes IT-förvaltning består idag av 21 medarbetare. Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll och säkerhetssamtal kommer ske innan anställning. Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap. För vissa tjänster kräver vi utdrag ur belastningsregister och uppvisande av B-körkort. Giltig legitimation ska uppvisas om du blir kallad till intervju.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.
1 plats(er).
Brinner du för IT-säkerhet och vill vara med och bygga upp en helt ny roll?
Vi söker dig som har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leda till resultat.
Vill du vara med på vår förändringsresa? Just nu söker vi en IT-säkerhetsansvarig till Sydnärkes IT-förvaltning.
Välkommen med din ansökan redan idag!
I rollen som IT-säkerhetsansvarig kommer du arbeta på Sydnärkes-IT förvaltning med huvudfokus att leda och samordna IT-säkerhetsarbetet. Du kommer planera, prioritera och säkerställa att aktiviteter och uppdrag genomförs i enlighet med beslutade riktlinjer och policys, vilka syftar till att vidmakthålla, stärka och vidareutveckla IT-säkerhetsområdet. Du kommer vara en viktig spelare i att bygga upp och utveckla arbetssätt, rutiner och processer samt arbeta nära kommunernas informationssäkerhetsanvariga.
Rollen är strategisk, operativ och rådgivande – med stort eget mandat och krav på självständighet
Möjlighet till distansarbete finns.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Huvudsakliga uppgifter
Leda och samordna långsiktiga IT-säkerhetsarbetet
Identifiera, analysera och följa upp IT‐relaterade risker, hot och sårbarheter
Leda eller delta i IT-säkerhetsrelaterade projekt
Leda IT-specialister inom IT-säkerhetsområdet
Stödja verksamhet, objekt och projekt med IT-säkerhetskrav och rådgivning
Delta i incidenthantering, genomföra analyser och föreslå förebyggande åtgärder
Samverka med kommunernas informationssäkerhetsansvariga och externa organisationer i IT-säkerhetsfrågor
Verka för höjandet av säkerhetsmedvetande inom IT
Omvärldsbevaka och nätverka inom IT-säkerhetsområdetKvalifikationer
För att lyckas i tjänsten som IT-säkerhetsansvarig behöver du ha följande kompetens
akademisk utbildning, gärna med IT-riktning eller motsvarande kompetens/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
minst 3 års erfarenhet av IT-säkerhetsarbete inom komplexa organisationer
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort krävs för tjänsten
Meriterande
Erfarenhet av ledarskap och leda team
Erfarenhet av SIEM lösningar eller SOC arbete
Kunskaper om molnplattformar och moderna identitetslösningar
Erfarenhet av Microsoft 365
Certifieringar som CISSP, CISM, CompTIA Security eller motsvarande
Erfarenhet av IAM, nätverksdesign, penetrations- eller sårbarhetstester
Erfarenhet av att arbeta med säkerhet kopplat till AI, integrationer eller dataplattformar
Kunskap om ITIL
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs Kommun
(org.nr 212000-2981)
Bangatan 7 (visa karta
)
716 31 FJUGESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Sydnärke IT-förvaltning Kontakt
CIO & Förvaltningschef IT
Önay Jakobov onay.jakobov@it.sydnarke.se 058548110 Jobbnummer
10006538