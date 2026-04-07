IT-säkerhetsanalytiker i rättvisans tjänst
Sveriges Domstolar, IT-avdelningen / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-04-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, IT-avdelningen i Jönköping
Som medarbetare på Domstolsverket bidrar du till ett samhällsviktigt uppdrag att utveckla och stödja hela Sveriges Domstolar som består av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med cirka 7 600 medarbetare. På Domstolsverket arbetar omkring 400 medarbetare där huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning i en stabil organisation, där tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där människor trivs och känner sig sedda. Här får du meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en modern och trivsam miljö, och möjligheten att göra skillnad, varje dag.
2 plats(er).
Just nu förstärker vi vårt team inom IT-säkerhet - och letar efter dig som brinner för att skydda samhällets viktigaste digitala funktioner. Som IT-säkerhetsanalytiker hos oss får du chansen att arbeta i framkanten av cybersäkerhet, där ditt arbete direkt bidrar till att säkra kritisk infrastruktur och skydda känsliga uppgifter. Här möter du utmaningar som kräver både teknisk skicklighet och strategiskt tänkande, i en miljö där din expertis gör skillnad varje dag.
Här välkomnas du till en professionell och engagerad miljö där vi arbetar tillsammans för att stärka Sveriges domstolars digitala motståndskraft.
Om du vill vara en del av ett team som tar säkerheten på allvar och som ständigt utvecklas för att möta morgondagens hot - då är det dig vi söker. Välkommen att ansöka och bli en nyckelspelare i vårt arbete för en tryggare digital framtid!
Vad innebär arbetet?
Som IT-säkerhetsanalytiker hos oss kommer du att spela en central roll i att skydda och stärka vår digitala infrastruktur. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att identifiera, analysera och förebygga säkerhetshot, samt att arbeta med incidenthantering, hotanalys och riskbedömning. Du kommer att samarbeta med både tekniska och strategiska team för att säkerställa att våra system är robusta och anpassade för att hantera dagens och morgondagens cyberhot.
• Övervaka, analysera och rapportera om säkerhetsincidenter i realtid.
• Genomföra riskanalyser och föreslå åtgärder för att minimera sårbarheter.
• Utveckla och implementera säkerhetslösningar och rutiner.
• Samarbeta med andra avdelningar för att öka medvetenheten om IT-säkerhet.
• Delta i utredningar och utvärderingar av nya säkerhetsteknologier.
Vem söker vi?
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT-säkerhet eller motsvarande erfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med IT-säkerhet, gärna inom offentlig sektor eller samhällsviktig verksamhet.
Har erfarenhet av logghantering och analys.
Kunskap om säkerhetsstandarder, lagar och regler inom området.
Analytisk förmåga och problemlösningsorientering.
Är en person som har ett eget driv och ett stort intresse av IT-säkerhetsfrågor.
För att lyckas i din roll behöver du vara strukturerad och lösningsorienterad.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Hos Domstolsverket får du arbeta med IT i ett sammanhang där din kompetens tas på allvar och där det finns förutsättningar att utvecklas, både i din nuvarande roll och vidare över tid. IT-avdelningen är en central del av vår digitala utveckling och här arbetar du med lösningar som är långsiktiga, samhällsviktiga och tekniskt krävande. Du får möjlighet att fördjupa dig inom ditt specialistområde, bredda din kompetens eller ta nästa steg i din yrkesroll, i takt med verksamhetens behov och dina egna ambitioner.
Vi erbjuder en trygg anställning i en stabil organisation med hög etisk standard. Vår arbetsmiljö präglas av tillit och professionellt ansvar - hos oss får du förtroende att påverka lösningar, bidra i tekniska vägval och använda ditt omdöme som IT-specialist.
Vilka är vi?
Domstolsverkets IT-avdelning består av närmare 120 medarbetare och är en nyckelaktör i digitaliseringen av alla delar inom Sveriges Domstolar. Vi utvecklar, förvaltar och stöttar IT-lösningar för cirka 7 600 användare, ett uppdrag som ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och stabilitet. För oss handlar digitalisering inte bara om teknik, utan om att skapa hållbara lösningar som fungerar över tid och som bidrar till rättssäkerhet, demokrati och förtroende i samhället.
Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och lägger stor vikt vid att utvecklas tillsammans. Det återspeglas både i goda resultat i vår årliga medarbetarundersökning och i de möjligheter som finns till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nya utmaningar inom IT-organisationen.
Publiceringsdatum2026-04-07
Placeringsort Jönköping. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbete på distans kan överenskommas upp till två dagar per vecka och bestäms med närmaste chef.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DOV 2026/460".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
551 81 JÖNKÖPING
Sveriges Domstolar, IT-avdelningen
Enhetschef
Markus Milerup 0722051293
9838483