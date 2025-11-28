IT-Projektledare till Stockholms Stadsmission
Vill du bygga framtidens IT och samtidigt bidra till ett mänskligare samhälle? Stockholms Stadsmission befinner sig just nu i en spännande fas där de bygger upp sin IT-organisation från grunden. Som IT-projektledare får du stor frihet att driva digitala initiativ som gör verklig skillnad för såväl organisationen och för de människor vi möter.
OM TJÄNSTEN
Stockholms Stadsmission är en ideell organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle genom sociala insatser för människor i utsatta situationer. De driver verksamheter inom bland annat stöd, utbildning och arbetsintegration, och finansieras genom gåvor, samarbeten och egna sociala företag. Organisationen har en lång tradition av medmänsklighet och arbetar alltid med människan i fokus. Tillsammans arbetar dem för att göra skillnad för de människor Stockholms Stadsmission möter.
Som IT-projektledare blir du en viktig pusselbit i att tillsammans med kunniga kollegor och volontärer skapa bättre struktur, styrning och effekt i sin IT-miljö, för att utveckla interna system, arbetssätt och digitala lösningar som gör verklig skillnad. Här ger dina insatser en direkt påverkan och utväxling för de verksamheter du arbetar med.
Du erbjuds
• En roll där du får stor möjlighet att påverka och bygga upp något från grunden
• Ett meningsfullt arbete där digital utveckling bidrar till stor samhällsnytta
• En arbetsmiljö med högt engagemang och snabba beslutsvägar
• Bli en del av en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor
Dina arbetsuppgifter
Som IT-projektledare blir du en nyckelperson i Stadsmissionens digitala utveckling. Din vardag blir varierad, ena dagen bokar du styrgruppsmöten och dokumenterar system, nästa dag driver du förändringsinitiativ och utbildar interna IT-ombud. Du får stor frihet att påverka och skapa struktur där det behövs. Du kommer bl.a. att:
• Koordinera och driva projekt som spänner från operativa till strategiska nivåer
• Säkerställa framdrift i initiativ och projekt, från idé till leverans
• Omvandla verksamhetens behov till konkreta aktiviteter och lösningar
• Ställa krav på leverantörer och konsulter samt följa upp leveranser
• Bidra till att bygga en effektiv, verksamhetsnära IT-organisation i ett litet men kraftfullt team
VI SÖKER DIG SOM
• Vill arbeta för att skapa ett mänskligare samhälle och du delar Stockholms Stadsmissions värdegrund och genom medmänsklighet alltid sätter människan först. Vi ser även att du har:
• Dokumenterad erfarenhet av att driva digitala förändringsprojekt
• Förmåga att definiera projektscope och omsätta behov till lösningar
• Erfarenhet av projektledning och koordinering av flera aktörer (leverantörer, konsulter, volontärer)
• Stark kommunikativ förmåga där du kan förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt
• Förståelse för både operativa detaljer och strategiska perspektiv
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• IT-strategi, styrning och processutveckling
• Leverantörsstyrning och beställarkompetens
• Grundläggande kunskap om Microsoft 365, Dynamics eller liknande
• Förändringsledning, informationssäkerhet eller dataanalys
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Lösningsorienterad, självgående och nyfiken
• Du har en god prioriteringsförmåga och är målinriktad där du inte fastnar i detaljer, utan ser till att idéer blir verklighet
• Prestigelös och flexibel där du trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor
• Inspirerande och med en förmåga att skapa engagemang
