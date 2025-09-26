IT-Projektledare till Snabbväxande Bolag
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av projektledning inom ERP, integrationer, webb och/eller e-handel och söker en ny utmaning? Då ska du läsa vidare.
OM TJÄNSTEN:
Friday söker för kunds räkning en IT-projektledare. Rollen är bred och innebär flera ansvarsområden där den primära arbetsuppgiften är att leda olika typer av projekt, från uppstart till leverans. Du kommer att bli en del av ett team om fem personer där du ges möjlighet att leda initiativ inom områden som ERP, integrationer, webb och e-handel. Du kommer att bli en nyckelspelare där du ser till att komplexa projekt håller kursen och navigerar genom både utmaningar och möjligheter.
Du kommer till exempel att:
Driva olika IT-projekt från idé till implementering.
Leverera resultat i tid, inom budget och med mätbar effekt.
Översätta affärsbehov till smarta IT-lösningar tillsammans med vår kunds interna experter.
Knyta ihop trådarna mellan interna team, externa partners och intressenter.
Driva vår kunds PMO framåt genom att förfina metoder och arbetssätt.
VI SÖKER DIG SOM:
Har minst 3 års arbetslivserfarenhet av projektledning inom IT, gärna inom minst ett av områdena: ERP, integrationer, webb och/eller e-handel.
Har en eftergymnasial utbildning med fokus på IT eller Informationssystem, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet såsom Applikationskonsult, Integrationsutvecklare eller likvärdigt.
Har mycket god förståelse för flöden av data och information.
Talar samt skriver flytande svenska och engelska, då båda språken används dagligen i intern och extern kommunikation
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. För att du skall passa in i rollen som IT-projektledare krävs det att du som person är kommunikativ, noggrann och strukturerad. Vi tror att du är en riktig lagspelare som förstår vikten av att sätta kunden som högsta prioritet, där du alltid gör det som krävs för att möta kundens krav. Vidare ser vi att du är en nyfiken person med god förståelse för affärsbehov och teknik.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday med ambitionen att på sikt bli direktanställd av kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Sophie Tisell
Månadslön: Fast månadslön
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9529465