IT-projektledare till ledande mjukvarubolag
Wade & Partners AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-09-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wade & Partners AB i Linköping
, Norrköping
, Örebro
, Jönköping
, Arboga
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med tekniska projekt i framkant, i en miljö där nytänkande och samarbete står i centrum? Just nu söker vi en projektledare inom IT till ett väletablerat mjukvarubolag. Här får du möjlighet att driva spännande uppdrag tillsammans med engagerade kollegorPubliceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Som projektledare blir du en nyckelspelare och leder komplexa IT-projekt från start till mål och säkerställer att leveransen håller hög kvalitet, sker i tid och inom budget. Du samarbetar tätt med tekniska specialister, arkitekter och andra nyckelintressenter och bidrar aktivt till att driva utvecklingen framåt.
Vi tror att du är en person som trivs med ansvar, gillar att utmana invanda arbetssätt och motiveras av att skapa verkligt affärsvärde.
Vi söker dig som Har erfarenhet som projektledare inom IT
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 2 oktober Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wade & Partners AB
(org.nr 559269-8509), https://www.wadepartners.se/ Arbetsplats
Wade & Partners Kontakt
Linda Wade linda@wadepartners.se 0707970957 Jobbnummer
9488900