IT-projektledare till ledande mjukvarubolag

Wade & Partners AB / Datajobb / Linköping
2025-09-02


Vill du arbeta med tekniska projekt i framkant, i en miljö där nytänkande och samarbete står i centrum? Just nu söker vi en projektledare inom IT till ett väletablerat mjukvarubolag. Här får du möjlighet att driva spännande uppdrag tillsammans med engagerade kollegor

2025-09-02

Dina arbetsuppgifter
Som projektledare blir du en nyckelspelare och leder komplexa IT-projekt från start till mål och säkerställer att leveransen håller hög kvalitet, sker i tid och inom budget. Du samarbetar tätt med tekniska specialister, arkitekter och andra nyckelintressenter och bidrar aktivt till att driva utvecklingen framåt.
Vi tror att du är en person som trivs med ansvar, gillar att utmana invanda arbetssätt och motiveras av att skapa verkligt affärsvärde.
Vi söker dig som Har erfarenhet som projektledare inom IT
Välkommen med din ansökan senast 2 oktober

Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

Wade & Partners AB

Wade & Partners

Linda Wade
linda@wadepartners.se
0707970957

9488900

