It-projektledare på digitaliserings- och utvecklingsavdelningen
2025-09-15
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Har du yrkeserfarenhet av projektledning inom IT eller digitalisering? Just nu söker vi projektledare till Sektionen för myndighetsutveckling, med placering på en av våra projektresursenheter på Migrationsverket.
Du är placerad på något av våra kontor i Sundbyberg, Norrköping, Linköping eller Göteborg. Vi har väl utvecklade arbetssätt för distansarbete.
Hur ser din framtida arbetsplats ut?
På projektresursenheten är projekten oftast IT-relaterade, som till exempel systemutvecklings- eller infrastrukturprojekt, men med fokus på verksamhetsutveckling.
Hos oss kommer du tillhöra ett prestigelöst och stöttande gäng med en god sammanhållning. Vi är en blandad grupp med olika personligheter och erfarenheter, vilket vi ser är en nyckel till framgång, då variationen på projekt är stor.
Vad gör en projektledare?
Som projektledare ansvarar du för att leda projekt och uppdrag med fokus på utveckling av verksamhetsprocesser. Du ansvarar för att metoder följs samt att de aktiviteter som krävs i projektledningsprocessen genomförs.
En del av din roll som projektledare innebär även ett mentorskap där du fungerar som ett specialiststöd i just projektledning mot andra enheter. Du leder projektgruppen mot uppsatta projektmål och har kontroll över att projektets tidplan, budget och förväntade resultat uppnås samt rapporterar till beställare och styrgrupp.
I vissa fall förekommer det även arbete i uppdragsform, utredningar och rapporter.
Vi strävar mot ett mer agilt arbetssätt.
Vem är du?
Som projektledare leder och motiverar du andra och skapar de möjligheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har även lätt för att skapa och underhålla relationer samt lätt för att samarbeta med andra, skapa engagemang och delaktighet samt lyssna in och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du styrs av mål- och resultattänkande i prioritering, planering och agerande och ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du behöver vara självgående på det vis att du tar ansvar för dina uppgifter och själv strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Vi söker dig som har:
- Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper inhämtade från tidigare erfarenheter som arbetsgivaren bedömer lämplig för befattningen.
- Minst 5 års aktuell och dokumenterad erfarenhet som projektledare inom It-projekt.
- Erfarenhet och kunskap av projektstyrningsmodeller som t ex XLPM, PROPS, PPS eller motsvarande.
- God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att författa välskrivna och tydliga rapporter till styrgrupper och andra typer av mottagare
- Erfarenhet av arbete i projekt med inslag av upphandling
- Certifiering inom projektledning
- Erfarenhet av projektledning mot agila utvecklingsteam.
- Erfarenhet av projektledning inom offentlig verksamhet.
- Arbetslivserfarenhet av arbete med ansökning av medfinansiering till projekt från EU-fonder (t.ex. Europeiska flyktingfonden, Europeiska gränsfonden eller liknande) de senaste tre åren.
- Erfarenhet av att ha verkat i projekt som är en del av program.
Upplysningar
Placeringsort: Sundbyberg, Norrköping, Linköping eller Göteborg
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning kan komma att tillämpas).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap då vissa av projekten kräver godkänd lämplighetsprövning vid Migrationsverkets säkerhetsavdelning.
Vill du veta mer?
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen eller om rollen och enheten är du välkommen att kontakta rekryterande enhetschef Camilla Granlund på telefonnummer 010 - 48 51976.
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 12 oktober 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
