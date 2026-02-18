IT-projektledare med fokus på systeminförande - Eskilstuna
2026-02-18
Vill du vara med och forma framtiden i en växande IT-organisation där säkerhet och innovation går hand i hand? Har du erfarenhet av att införa system i verksamhet och driva projekt i samverkan mellan leverantör, IT och användare? Drömmer du om att kombinera teknik, samhällsnytta och utveckling? Då kan det här vara din nästa utmaning - Välkommen att läsa mer och skicka in din ansökan!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Din vardag som IT-projektledare
IT-avdelningen på Fortifikationsverket består av cirka 55 medarbetare och fortsätter att växa. Vi arbetar i både öppna och säkerhetsskyddsklassade IT-miljöer, där de säkerhetsskyddade lösningarna är ett särskilt fokusområde just nu.
Fortifikationsverkets IT-verksamhet är mitt i en spännande förändringsresa, där vi successivt går från traditionell IT-drift till en mer verksamhetsnära och tjänsteorienterad organisation. Vårt fokus ligger på att skapa värdeskapande initiativ, utveckla applikationer och stärka digitaliseringen - alltid med säkerhet som en central del.
Som IT-projektledare driver du främst systeminförandeprojekt där lösningar från leverantörer ska anpassas, implementeras och tas i bruk i verksamheten. Projekten handlar ofta om konfiguration, datamigrering, integration, test, övergång till förvaltning och förändringsarbete hos användarna.
Du arbetar nära både verksamhet, interna tekniska team och externa leverantörer, och har en central roll i att hålla ihop helheten från beställning till driftsatt lösning.
I rollen kommer du bland annat att:
• Leda införandeprojekt av verksamhetssystem och plattformar
• Samordna arbetet mellan leverantör, verksamhet och interna IT-funktioner
• Planera resurser och följa upp projektens tid, kostnad och kvalitet
• Ansvara för aktiviteter som datamigrering, test, transition och överlämning till förvaltning
• Säkerställa kvalitet genom testarbete och strukturerad uppföljning
• Samordna arkitekter och tekniska team för att säkerställa att IT-lösningar uppfyller verksamhetskrav, tidplaner och budgetPubliceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom systemvetenskap, dataingenjörsutbildning eller motsvarande. Alternativt annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig.
• Flera års erfarenhet av systeminförande eller implementationsprojekt där standardlösningar anpassas till verksamhetens behov
• Erfarenhet från att ha arbetat med flera leverantörer och utvecklare parallellt i olika projekt
• Erfarenhet av aktiviteter som datamigrering, test, övergång till förvaltning eller förändringsledning
• Några års erfarenhet av IT-projekt eller tekniska projekt med komplexa lösningar som inkluderar många integrationer och säkerhetsaspekter.
• Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss, och vi lägger stor vikt vid din lämplighet. Du är en naturlig ledare som är serviceinriktad, prestigelös och kvalitetsmedveten. Du samarbetar väl med andra, är strukturerad och har förmågan att stötta teamet i att behålla fokus under press. Kunskapsöverföring och att aktivt bidra till organisationens utveckling ser du som en självklar del av ditt arbete.
Meriterande är om du har:
• PPS utbildning eller annan relevant projektledarutbildning
• Förståelse för systemintegration och IT-arkitektur
• Erfarenhet av projekt inom säkerhetsskyddsklassificerade IT-miljöer
• Erfarenhet av införande av standard- eller verksamhetssystem
• Erfarenhet av datamigrering, testledning eller övergång till förvaltning
• Förmåga att översätta kravställningar och kritiskt granska dessa både ur ett användar- och tekniskt perspektiv
• Kunskap om PM3-förvaltningsmodellen eller andra förvaltningsmetoder för IT-system
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 15 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta Bashir Rabbani, Chef IT-arkitektur, 010-44 44 969, eller rekryteringskonsult Henrik Granqvist, 070-762 08 18. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Jobbnummer
9750642