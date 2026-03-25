IT-projektledare inom produktion-/kontorsexpansion
Saab AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-03-25
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Bakom varje framgångsrik produktionsmiljö finns smart och strategisk fastighetsutveckling, och nu har du chansen att bli en del av det. Vi söker en projektledare som brinner för att skapa funktionella, hållbara och innovativa miljöer där människor och teknik möts för att göra skillnad.
Vi står inför flera spännande fastighetsprojekt och söker dig som har stort intresse för IT-projekt kopplat till att etablera IT-infrastruktur i nya kontor, lager och produktionsmiljöer. Som IT-projektledare hos oss blir du en nyckelperson i några av våra största och mest strategiska projekt.
Huvudsakliga ansvarområden:
* Planera, leda och driva IT-relaterade delar i våra större expansionsprojekt. Du arbetar nära övriga delar av verksamhetsprojektet, IT, byggentreprenören och samverkar tvärfunktionellt med många olika kontaktytor.
* Ansvara för IT-projektets omfattning, tidplan, budget, resurser, riskhantering och möjligheter. Du säkerställer att IT-leveransen är rätt dimensionerad, kommer på plats i rätt tid och fullt ut stödjer verksamhetens behov.
* Upprätthålla effektiv kommunikation med projektets olika intressenter.
* Bevaka så att fysiska säkerhetskrav upprätthålls under byggetablering.
* Skapa ett positivt projektklimat med starkt samarbete och motiverade projektmedlemmar.
Tjänstens placeringsort är Solna, Linköping eller Jönköping. Resor förekommer i tjänsten. Publiceringsdatum2026-03-25Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som kombinerar ett starkt säkerhetstänk med en naturlig förmåga att ta ansvar i mötet med externa leverantörer, där du representerar verksamheten på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Du är bekväm med att arbeta både operativt och strategiskt och du vågar utmana befintliga arbetssätt för att driva utveckling framåt. Som person är du prestigelös, nyfiken och strukturerad, med en noggrannhet som säkerställer kvalitet i varje steg. Du har modet att ifrågasätta när det behövs och en stark kommunikativ förmåga som gör att du enkelt kan översätta tekniska frågeställningar till affärsnytta. Samtidigt har du en mycket god förmåga att identifiera, engagera och bygga relationer med olika intressenter, och du trivs i dialogen såväl med tekniska specialister som med verksamheten i stort.
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av IT-projektledning inom fastighetsområdet, gärna med koppling till IT-implementationer inom kontor, produktion, IT-infrastruktur och säkra lösningar
* Goda kunskaper inom planering, projektering, produktion, budgetering, prognosarbete och kostnadsuppföljning.
* Utbildning som bedöms relevant för tjänsten.
* Flytande i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40443". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9818780