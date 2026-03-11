IT-projektledare inom försäljning och marknad
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en IT-projektledare för ett uppdrag i en global industrimiljö med fokus på Sales & Marketing. Rollen ingår i en global IT-organisation och omfattar projekt inom e-handel och försäljning i flera kanaler. Du arbetar nära verksamhetsintressenter och leder tvärfunktionella team genom hela projektets livscykel.
ArbetsuppgifterDriva IT-projekt från initiering till leverans.
Etablera, följa upp och uppdatera tidplaner, prognoser och budget.
Identifiera, analysera och hantera projektets risker proaktivt.
Koordinera resurser och leda tvärfunktionella team.
Säkerställa tydlig statusrapportering och kommunikation till relevanta intressenter.
Arbeta enligt agila metoder och bidra till vidareutveckling av agila arbetssätt.
KravCirka 4-8 års erfarenhet av projektledning.
Dokumenterad erfarenhet av att driva IT-projekt från start till leverans.
Teknisk förståelse, särskilt inom e-handel och försäljning i flera kanaler.
Kunskap om agila metoder såsom Scrum och Kanban.
Stark ledarskapsförmåga samt god kommunikativ och relationsskapande förmåga.
Problemlösningsorienterat arbetssätt.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
MeriterandeCertifiering inom projektledning, till exempel PMP, IPMA eller SAFe.
Erfarenhet av relevanta projekt- och samarbetsverktyg.
Erfarenhet från större internationella organisationer.
