IT-Projektledare
Nexer AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-01
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Vår enhet West Strategy i Göteborg söker fler kompetenta kollegor inom IT‐Projektledning. Här får du chansen att växa i en miljö där du både utvecklas och bidrar till att utveckla våra kunder – med stöd av ett team som vill framåt. På Nexer tror vi på möjligheterna i förändring. Vi är ett företag präglat av innovation, nyfikenhet och framtidstro, med rötter i Göteborg och global närvaro. Som konsult hos Nexer får du möjlighet att testa och utveckla dig i olika uppdrag. Vi tror på en långsiktig och hållbar anställning där vi lägger stor vikt på både kompetensutveckling och work life balance.
Om rollen
I rollen som IT‐projektledare hos Nexer leder du IT‐ och digitaliseringsprojekt genom hela livscykeln – från förstudie och definition till leverans, implementering och avslut. Uppdragen kan variera mellan att driva ett enskilt projekt, ett delprojekt eller att ta ansvar för större program.
Som konsult arbetar du nära våra kunder inom olika branscher i Göteborgsområdet. Det innebär varierade uppdrag, nya sammanhang och möjligheten att bidra i kundernas digitala utveckling.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som trivs i konsultrollen och uppskattar ett omväxlande arbete i olika miljöer. Du drivs av att kombinera ansvar med relationsbyggande och god verksamhetsförståelse. Som person är du engagerad, målinriktad och trygg i att leda projekt – både självständigt och tillsammans med andra. Du skapar tydlighet, bygger förtroende och tar initiativ för att driva arbetet framåt.
Du har:
Minst 3 års erfarenhet av projektledning inom IT
Erfarenhet av både större och mindre IT-projekt
Erfarenhet av att kommunicera med styrgrupper, ledningsgrupper, tredje partsleverantörer och tekniska team
Erfarenhet av både traditionella och agila arbetssätt
Relevant högskoleutbildning
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska
Meriterande: Certifieringar såsom PRINCE2, PMP, IPMA, ITIL eller motsvarande.
Nexer som arbetsgivare
På Nexer tror vi på kraften i idéer och modet att forma framtiden. Här får du utvecklas i en internationell och innovativ miljö där du är med och skapar lösningar som gör verklig skillnad. Med tekniken som drivkraft får du utrymme att tänka stort, testa nytt och påverka på riktigt. Hos oss möter du en kultur där utveckling, trygghet och gemenskap går hand i hand – och villkor som ger dig rätt förutsättningar att växa, lyckas och trivas på jobbet.
Ansökan Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig konsultchef Fredrik Lundqvist på Fredrik.Lundqvist@nexergroup.com
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
#LI-MD1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7249726-2079734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
(org.nr 556451-9345), https://nexergroup.teamtailor.com
Lindholmspiren 9 (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Nexer Group Jobbnummer
9986769