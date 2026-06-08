IT-projektledare
Avaron AB / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en nyckelroll i uppbyggnaden av en ny samhällsviktig verksamhet inom vatten och avlopp. Fokus ligger på att etablera den digitala plattformen, få administrativa system på plats och säkerställa att verksamhetsspecifika system fungerar från start. Här kombinerar du teknisk förståelse med projektledning i en komplex miljö där flera organisationer, funktioner och leverantörer behöver samspela.
Rollen passar dig som trivs i förändring, gillar att skapa struktur i tidiga skeden och vill bidra både strategiskt och operativt. Det här är en spännande möjlighet att påverka hur IT-stöd, arbetssätt och processer formas i en verksamhet som bygger upp sin grund från start.
ArbetsuppgifterDu leder IT-delprojektet och driver arbetet framåt i nära samarbete med huvudprojektledare, delprojektmedlemmar och andra delprojekt.
Du planerar och koordinerar insatser mellan IT-resurser, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare och berörda funktioner.
Du ansvarar för kravställning och införande av IT-system och tjänster i en större organisation.
Du leder möten inom delprojektet och deltar aktivt i projektmöten tillsammans med övriga projektledare.
Du samordnar dialog och avstämningar med leverantörer samt mellan olika deltagande organisationer.
Du stöttar verksamheten i uppstarten genom att säkerställa att nödvändiga system, arbetssätt och processer fungerar i den dagliga driften.
Du bidrar också till planeringen för den fortsatta utvecklingen efter etableringen.
KravErfarenhet av agil projektledning och förändringsledning.
Förmåga att arbeta självständigt.
Erfarenhet av projektledning inom kravställning och införande av IT-system eller IT-tjänster i större organisationer.
God kunskap om Azure DevOps eller motsvarande verktyg.
B-körkort.
MeriterandeScrumMaster-certifiering.
God kunskap om och erfarenhet av SAFe.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873244-2042054". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlstad Centralstation (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9953317