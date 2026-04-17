IT-Projektledare
2026-04-17
, Solna
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Interna resurser och konsulter inom IT samt av verksamhetsspecialister. Du rapporterar projektens framdrift mot uppställda mål och planer till beställare och styrgrupp. Som stöd har du projektmodellen PPS, som i delar är anpassad till kundens behov. Utöver PPS styrs vi som statligt affärsverk av riktlinjer, anvisningar och instruktioner. Kundanvänder projektverktyget Antura för projektrapportering samt resursallokering. Som konsult i projektledarrollen tillhör du avdelningen
Verksamhets- och IT-utvecklingsstöd som har det övergripande strategiska och operativa leveransansvaret av de IT-lösningar som möjliggör att Gemensamma Funktioner och Finans kan arbeta enligt sina processer, avdelningen ansvarar även för att utveckla IT-divisionens förmågor inom 3 integration, utveckling, container, applikationsutveckling, applikationsförvaltning, applikationsdrift,
krav och test. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att planera, leda, samordna och administrera projekt genom alla projektfaser, så att målsättning och delmål uppnås enligt tidplan och med gott resultat. I arbetsuppgifterna ingår också förankring i organisationen samt överlämning till en förvaltningsorganisation. Som projektledare behöver du i ett första steg bl.a. förbereda projektet, tillsätta en styrgrupp, sätta upp projektgruppen, ta fram projektdirektiv och beräkna kostnader för alla 2 delar av projektet. Det behöver även göras en uppskattning av den kapacitet som krävs i form av lagring och prestanda i den plattform som berörs av ett IT-system. I ett andra steg ingår att leda projektet i att utveckla en lösning eller upphandla ett system. I ett tredje steg ingår ett införande av systemet samt etablering av ett gemensamt arbetssätt. Införandet av det gemensamma arbetssättet är centralt för att projektets ambition ska lyckas. Vidare ingår som leveranser från projektet att ett urval av information migreras från en gemensam mappstruktur till ny lösning. Processer och rutiner som stödjer dokument- och ärendehanteringen ska beskrivas samt information och utbildning ges till samtliga medarbetare. Avveckling av gamla system ska planeras och genomföras.
• Ta fram projektdirektiv och behövliga underlag enligt ovanstående premisser och kundens anvisningar samt styr- och projektmodeller
• Projektleda projektet så att målen i projektdirektivet uppnås
• Driva aktiviteter och rapportera framdrift till styrgrupp
• Löpande informera olika intressentgrupper
• Ansvara för projektets budget och resursallokering
• Ansvara för att projektet levereras i tid och till rätt kvalitet
• Hantera leverantörer och leverantörskontakter
• Leda interna projektresurser på ett tydligt och positivt sätt enligt kundens värdegrund
• Överlämna projektet till förvaltningsorganisationen
• Bidra till förvaltningsplanen och budgetprocessen
Skallkrav 1. Ska behärska svenska språket och kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift. 2. Akademisk universitets- eller högskoleexamen minst 120 p/ 180 hp med inriktning mot dataoch/eller systemvetenskap alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom IT-branschen minst 10 år. 3. Dokumenterad utbildning och/eller certifiering inom etablerad projektstyrningsmetodik(exempelvis PPS, PRINCE2, XLPM, PROPS eller likvärdig metodik). 4. Minst 8 års dokumenterad arbetslivserfarenhet som projektledare för IT-projekt. 5. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att leda IT-projekt där externa leverantörer har medverkat. 6. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att leda IT-projekt inom organisation som omfattas av offentlig reglering eller motsvarande komplex styrmodell. 7. Projektlett minst 3 st IT-projekt där upphandling av applikationer eller applikationsnära infrastruktur har ingått. 8. Praktisk erfarenhet av minst 1 införandeprojekt av säkerhetskänsliga IT-system enligt säkerhetsskyddslagstiftning eller motsvarande regelverk, med konsekvensnivå motsvarande C eller högre. 9. Ha projektlett minst 2 st IT-införandeprojekt där nära samarbete med IT-drifts och IT säkerhetsfunktioner har ingått Meriterande 1. Minst 2 års erfarenhet från att använda digitala projekplaneringsverktyg, t.ex. Antura 2. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av agila metoder3. Erfarenhet som projektledare i minst ett projekt omfattande minst 1 år av ett omfattande implementationsprojekt som medförde större förändringar i verksamhetens arbetsprocesser,
arbetssätt eller arbetsrutiner
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7593454-1953938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
