IT-projektledare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
Publiceringsdatum2026-03-27Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du går in i ett omfattande förändringsinitiativ hos en svensk myndighet med uppdrag inom finansiell tillsyn. Verksamheten har genomfört en bred behovs- och nulägesanalys för att skapa ett tydligt beslutsunderlag för framtidens IT-stöd, med särskilt fokus på tillsynsverksamheten.
Programmet omfattar flera centrala områden, bland annat diarieföring, dokumenthantering, ärendehantering, arbetsflöden, kommunikation, e-tjänster samt kunskaps- och referenshantering. Även behov kopplade till en samlad informationsöversikt ingår. Nästa steg är en lösningsvalsfas som ska bana väg för konkreta aktiviteter, där nya plattformar kan upphandlas och befintliga eller helt nya system och plattformar utvecklas.
Som IT-projektledare arbetar du nära verksamhetsprojektledaren och får en central roll i att driva både programmet som helhet och ett eller flera delprojekt framåt. Uppdraget passar dig som trivs i komplexa miljöer där struktur, samverkan och tydlig styrning är avgörande för att skapa resultat.
ArbetsuppgifterLeda och samordna det övergripande IT-arbetet inom programmet.
Samarbeta nära verksamhetsprojektledaren för att säkerställa framdrift, prioriteringar och gemensamma vägval.
Driva ett eller flera delprojekt från planering till genomförande.
Leda och stödja arbetet i lösningsvalsfasen för flera verksamhetskritiska områden.
Bidra i initiativ som kan omfatta upphandling av nya plattformar samt vidareutveckling eller nyutveckling av system och plattformar.
Skapa struktur i en större förändring av systemlandskapet och säkerställa att tekniska insatser möter verksamhetens behov.
KravGod erfarenhet av att leda större IT-implementeringsprojekt.
Erfarenhet av projekt som innebär större transformationer av systemlandskapet.
Förmåga att driva både övergripande programarbete och delprojekt parallellt.
Erfarenhet av att samarbeta nära verksamhet och andra projektledande funktioner.
Förmåga att arbeta strukturerat i komplexa miljöer med många beroenden och intressenter.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7477326-1918754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9825326