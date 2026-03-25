IT-projektledare
2026-03-25
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som IT-projektledare blir du en nyckelperson som driver initiativ där IT-leveranser är centrala. Du har helhetsansvar för projektens resa, från planering till leverans och långsiktigt värdeskapande.
Du kommer att tillhöra en dynamisk avdelning, Group IT Service Area Development, och samarbeta med specialister som delar mottot "Speed is the key". Hos oss finns en kultur som bygger på tillit, driv och expertis.
Huvudsakliga ansvarområden:
* Planera, leda och driva projektets genomförande och tvärfunktionella team inom IT mot uppsatta mål och resultat
* Ansvara för projektets omfattning, tidplan, budget, resurser, riskhantering och möjligheter
* Upprätthålla effektiv kommunikation med projektets olika intressenter
* Skapa ett positivt projektklimat med starkt samarbete och motiverade projektmedlemmar.
Tjänstens placeringsort är Solna, Linköping, Göteborg eller Malmö.
Vi tror att du är en driven och nyfiken person med stark kommunikativ förmåga, som trivs i nära samarbete med andra. Du uppskattar flexibiliteten i IT-utveckling och ser det som en spännande utmaning att tillsammans med ditt team hitta innovativa lösningar för framtidens behov. Du har också en god förmåga att identifiera, engagera och bygga relationer med viktiga intressenter i teknikintensiva projekt.
Vi söker dig som har:
* Några års erfarenhet av IT-projektledning
* Utbildning som bedöms relevant för tjänsten.
* Erfarenhet av förflyttningar från on-prem till Cloud, SaaS och PaaS
* God teknisk förståelse och vana att föra dialog med tekniska specialister
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39762".
Detta är ett heltidsjobb.
org.nr 556036-0793
Saab AB
9818806