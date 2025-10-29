IT-projektledare - framtidens hållbara transportlösningar
2025-10-29
Projektledare - Hållbara transportlösningar och fordonsserviceinformation
Vill du vara med och forma framtidens hållbara transporter? Vi söker en engagerad projektledare som vill driva utvecklingen av serviceinformation för fordon - en nyckelroll i omställningen mot smartare, effektivare och mer hållbara transportlösningar.
Om rollen:
Som projektledare leder du arbetet med att planera, följa upp och genomföra projekt kopplade till fordonsserviceinformation. Du samarbetar nära tvärfunktionella team inom bland annat forskning, utveckling och IT för att säkerställa att systemen fungerar sömlöst och håller högsta kvalitet.
Rollen innebär att du navigerar i en miljö i snabb teknisk förändring, där du hittar nya, effektiva arbetssätt och bidrar till ständig förbättring.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Leda och följa upp pågående och kommande projekt inom serviceinformation
Säkerställa kvalitet, funktionalitet och effektivitet i processer och system
Samarbeta över team- och funktionsgränser för bästa helhetsresultat
Bidra till planering och utveckling av arbetssätt inom organisationen
Vem är du?
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet, samt erfarenhet av projektledning inom IT. Du är trygg i både agila och traditionella arbetssätt och har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av agila metoder och arbete enligt SAFe-ramverket är meriterande. Kännedom om produktutvecklingsprocesser inom fordonsindustrin är ett plus.
Du är en naturlig ledare som inspirerar andra, ser helheten och kan balansera både kortsiktiga mål och långsiktig utveckling. Du trivs i samarbete med människor på olika nivåer i organisationen och har ett genuint intresse för teknik, hållbarhet och innovation.
Vi erbjuder
Ett arbete där du får påverka framtidens mobilitet, i en organisation som värdesätter ansvar, samarbete, respekt och ständig utveckling. Här får du möjlighet att växa - både professionellt och personligt - i ett team som drivs av engagemang och vilja att göra skillnad. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
