IT-Projektledare - Digitala Tvillingar & Livscykelhantering
Edge Of Talent AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren IT-projektledare för ett kvalificerat och strategiskt konsultuppdrag hos kund inom samhällskritisk infrastruktur. Uppdraget omfattar flera initiativ med fokus på utveckling och etablering av en IT-plattform för livscykelhantering samt användning av digitala modeller och digitala tvillingar.
Detta är ett uppdrag för dig som vill arbeta i teknikens framkant och bidra till lösningar som skapar konkret verksamhetsnytta.
Din roll
Som IT-projektledare ansvarar du för de IT-relaterade delarna inom flera parallella initiativ. Du leder utveckling och etablering av en plattform som möjliggör livscykelhantering, simulering och analys med hjälp av digitala modeller och tvillingar.
Du driver projekten från planering till etablerad förvaltning och säkerställer att identifierad verksamhetsnytta realiseras genom rätt resurser, struktur och styrning.
Ditt ansvar
Du kommer bland annat att:
Ansvara för projektets IT-relaterade leveranser (processer, komponenter, samverkan, förvaltning, rapportering m.m.)
Ta fram beslutsunderlag, projektplaner, färdplaner, budget och resursplanering
Samverka med verksamhetsrepresentanter, arkitektur, ekonomi, ledning och externa leverantörer
Ansvara för upphandlingar enligt LOU vid behov
Följa upp leveranser, budget och prognos samt rapportera status och avvikelser
Säkerställa att projektet följer IT-arkitekturprocesser och styrande principer
Leda och koordinera projektteam och resurser
Säkerställa överlämning till förvaltningsorganisation
Upprätta avtal kring nyttjanderätt och immateriella rättigheter
Du arbetar både taktiskt och operativt och hanterar flera initiativ parallellt.
Kvalifikationer (Obligatoriska krav)
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet som IT-projektledare eller produktägare med IT-fokus
Minst 3 års erfarenhet av projektledning enligt PM3-modellen
Minst 4 års erfarenhet av samverkan med både interna och externa parter
Koordinerat minst 5 uppdrag med budget om minst 10 MSEK
Minst 4 års erfarenhet av arbete i komplexa systemmiljöer där flera IT-system samverkar
Genomfört minst en upphandling enligt LOU
Minst 4 års erfarenhet av leverantörs- och ekonomisk uppföljning
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från minst två upphandlingar enligt LOU eller LUF
Dokumenterad kunskap om signalsäkerhetssystem för spårtrafik
Erfarenhet av att leda projektteam med minst två mjukvaruutvecklare
Erfarenhet av att etablera och projektleda införandet av en digital tvilling inom tillgångsförvaltning
Minst två års erfarenhet från offentlig sektor
Placering
Uppdraget möjliggör både distansarbete och arbete på plats i Stockholm. Närvaro styrs av verksamhetens behov och överenskommelse med beställaren.
Utrustning tillhandahålls av kund.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-03-22 Slut: 2027-03-21 Omfattning: 100 % Option: 1+1+1+1+1 år
Innan uppdragsstart ska sekretessavtal signeras. I samband med uppdragsavslut genomförs ett erfarenhetsåterföringsmöte.
Detta är en möjlighet att arbeta i ett tekniskt avancerat sammanhang där digitala tvillingar och modern livscykelhantering skapar konkret samhällsnytta.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med dig i detta strategiskt viktiga uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7241217-1845974". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Edge of Talent Jobbnummer
9747157