IT-Projektledare - Digitala Tvillingar & Livscykelhantering

Edge Of Talent AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-17


Vi söker nu en erfaren IT-projektledare för ett kvalificerat och strategiskt konsultuppdrag hos kund inom samhällskritisk infrastruktur. Uppdraget omfattar flera initiativ med fokus på utveckling och etablering av en IT-plattform för livscykelhantering samt användning av digitala modeller och digitala tvillingar.
Detta är ett uppdrag för dig som vill arbeta i teknikens framkant och bidra till lösningar som skapar konkret verksamhetsnytta.
Din roll
Som IT-projektledare ansvarar du för de IT-relaterade delarna inom flera parallella initiativ. Du leder utveckling och etablering av en plattform som möjliggör livscykelhantering, simulering och analys med hjälp av digitala modeller och tvillingar.
Du driver projekten från planering till etablerad förvaltning och säkerställer att identifierad verksamhetsnytta realiseras genom rätt resurser, struktur och styrning.
Ditt ansvar
Du kommer bland annat att:

Ansvara för projektets IT-relaterade leveranser (processer, komponenter, samverkan, förvaltning, rapportering m.m.)

Ta fram beslutsunderlag, projektplaner, färdplaner, budget och resursplanering

Samverka med verksamhetsrepresentanter, arkitektur, ekonomi, ledning och externa leverantörer

Ansvara för upphandlingar enligt LOU vid behov

Följa upp leveranser, budget och prognos samt rapportera status och avvikelser

Säkerställa att projektet följer IT-arkitekturprocesser och styrande principer

Leda och koordinera projektteam och resurser

Säkerställa överlämning till förvaltningsorganisation

Upprätta avtal kring nyttjanderätt och immateriella rättigheter

Du arbetar både taktiskt och operativt och hanterar flera initiativ parallellt.
Kvalifikationer (Obligatoriska krav)
Vi söker dig som har:

Minst 5 års erfarenhet som IT-projektledare eller produktägare med IT-fokus

Minst 3 års erfarenhet av projektledning enligt PM3-modellen

Minst 4 års erfarenhet av samverkan med både interna och externa parter

Koordinerat minst 5 uppdrag med budget om minst 10 MSEK

Minst 4 års erfarenhet av arbete i komplexa systemmiljöer där flera IT-system samverkar

Genomfört minst en upphandling enligt LOU

Minst 4 års erfarenhet av leverantörs- och ekonomisk uppföljning

Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har:

Erfarenhet från minst två upphandlingar enligt LOU eller LUF

Dokumenterad kunskap om signalsäkerhetssystem för spårtrafik

Erfarenhet av att leda projektteam med minst två mjukvaruutvecklare

Erfarenhet av att etablera och projektleda införandet av en digital tvilling inom tillgångsförvaltning

Minst två års erfarenhet från offentlig sektor

Placering
Uppdraget möjliggör både distansarbete och arbete på plats i Stockholm. Närvaro styrs av verksamhetens behov och överenskommelse med beställaren.
Utrustning tillhandahålls av kund.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-03-22 Slut: 2027-03-21 Omfattning: 100 % Option: 1+1+1+1+1 år
Innan uppdragsstart ska sekretessavtal signeras. I samband med uppdragsavslut genomförs ett erfarenhetsåterföringsmöte.

Detta är en möjlighet att arbeta i ett tekniskt avancerat sammanhang där digitala tvillingar och modern livscykelhantering skapar konkret samhällsnytta.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med dig i detta strategiskt viktiga uppdrag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
