Har du mod att gå före? Är du en pionjär inom digital pedagogik och vill du vara med och driva digital skolutveckling i Vallentuna kommun? Då kan tjänsten som IT-pedagog vara ditt nästa karriärsteg!Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation.Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom.Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.Då lärmiljö inte längre är ett traditionellt klassrum söker vi dig som drivs av en önskan att få utveckla den moderna skolan, som är långt bortom horisonten för katedrar och pekpinnar.2021-06-29I rollen som IT-pedagog kommer du att vara stationerad på en skolenhet som utgångspunkt. Du ansvar också för ytterligare ca 4 skolenheter som du löpande besöker. I arbetsuppgifterna ingår kartläggning av skolenheternas digitala utvecklingsbehov utifrån ett pedagogiskt perspektiv och vidare operativ hjälp i lektionssammanhang och via fortbildning till lärare, för att stötta skolenheten mot de mål du gemensamt med skolenheterna satt upp efter kartläggning och analys.Vi vill höra dina tankar och visioner om hur skolan skulle kunna bryta sig loss från normer och ramar som skapats och satts i en svunnen tid. Vi ser gärna att du kan uttrycka visioner om hur en skola skulle kunna fungera och att du har förmågan att själv bryta dig loss från normer och ramar, samt att du har förmågan att få det till handling istället för drömmar.Lärarlegitimation eller annan pedagogisk utbildning i kombination med erfarenhet av skolutveckling.Du behöver ha ett modernt pedagogiskt tänk, vara autonom, driven, progressiv och uppsökande.Vidare behövs förmågan att i team utveckla projektplaner som du känner ägarskap över, och iscensätter, följer upp och rapporterar effekterna från.Du behöver självständigt kunna inhämta data, samtidigt som du utvecklar och analyserar den. Detta leder till kvalitativ analys och effekt för eleverna och lärarna ute på skolorna.Du arbetar mot resultat genom att du visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar och utvecklar lärande och kunskap på eget initiativ.Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande och du stärker dina kollegor när det syns även hos dem.Information om processenEngagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar. Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.Anställningen är en projektanställning ett år med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid med start snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett felfritt registerutdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vallentuna kommun använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. OBS! Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor kan du kontakta kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.Intervjuer hålls fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 8/8-21.För mer information kontakta: Mattias Lingeskog, Rektor Karlslundsskolan, Tfn: 08-587 86 152, mattias.lingeskog@vallentuna.se eller Sara Laurent, Rektor Lovisedalsskolan, Tfn: 08- 587 85 634, sara.laurent@vallentuna.se Mer information och fackliga representanter hittar du på www.vallentuna.se/ledigajobb. Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lön