It-nära verksamhetsutvecklare
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Sektionen Stödjande produktområden söker nu en engagerad och driven verksamhetsutvecklare som vill arbeta inom vårt produktområde Person och Intressent. Är du analytisk, strukturerad och drivs av att utveckla verksamheter i komplexa miljöer? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Inom produktområde Person och Intressent ansvarar vi främst för att förvalta och utveckla nya lösningar kring hanteringen av personuppgifter inom vägtrafikregistret. Det innebär utveckling av både system och processer för att dela personinformation, både internt och externt, inom vägtrafikområdet.
I rollen kommer du att arbeta tvärfunktionellt tillsammans med produktägare, verksamhetsutvecklare, arkitekter och it-team i en agil miljö. Som verksamhetsutvecklare får du en nyckelroll i att fånga upp verksamhetens behov. Samarbete och helhetsperspektiv är centrala delar av vardagen och du kommer tillsammans med kravanalytiker och arkitekter omsätta behoven till effektiva processer, ändamålsenligt systemstöd och hållbara lösningar som ger faktisk nytta. För att trivas hos oss är det därför viktigt att du gillar att samarbeta och att hitta lösningar i komplexa frågeställningar utifrån gällande lagar och regelverk.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
driva verksamhetsutveckling genom att analysera behov, identifiera förbättringsområden och föreslå lösningar som leder till ökad effektivitet och kvalitet
arbeta proaktivt genom omvärldsbevakning för att identifiera förändrade förutsättningar och utvecklingsmöjligheter
leda förändringsarbete
genomföra processkartläggningar och verksamhetsanalyser samt identifiera utvecklings- och förbättringsbehov
förvalta och vidareutveckla produktens huvudprocesser och driva frågor som är kopplade till hur vi hanterar personuppgifter och andra skyddsvärda uppgifter
besvara remisser och yttranden samt ingå i olika samverkanforum både med internt och externt
ta fram analyser samt skriva behovs- och beslutsunderlag
bistå med kunskap och erfarenhet till andra verksamheter.
Du måste ha
minst tre års högskole- eller universitetsutbildning inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning/kunskap/erfarenhet i kombination med yrkeserfarenhet som myndigheten bedömer likvärdig
relevant erfarenhet av verksamhetsutveckling med koppling till it-stöd
aktuell erfarenhet av att dokumentera och strukturera verksamhetsprocesser, begrepp och regler
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av att arbeta enligt agila arbetssätt
erfarenhet av informationssäkerhetsarbete
erfarenhet av förändringsledning
arbetat inom en offentlig verksamhet.
Vi vill att du
är självgående, dvs du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver processer vidare
arbetar bra tillsammans med andra människor
är strukturerad, dvs du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar
har en god och tydlig kommunikationsförmåga
har högt säkerhetstänk och förståelse för informationssäkerhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Therese Hedlund, 010 - 495 70 05 Therese.Hedlund@transportstyrelsen.se
. ST, Cecilia Yttergren och Saco-S, Eva Isaksen nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-3162. Vi behöver din ansökan senast den 22 april 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om avdelning Fordonsinformation
Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.
Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.
