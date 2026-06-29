IT-montör med C-kort
HRZ Nordic AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2026-06-29
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Om jobbet
Som IT-montör hos oss i Örebro ansvarar du för att leverera, montera och bortforsla IT-utrustning hos olika kunder. Din vardag består av varierande uppdrag där du tillsammans med kollegor ser till att installationer och bortforsling sker smidigt och enligt rutin. Arbetet kan innebära fysiskt krävande moment och kräver noggrannhet i ett högt tempo. Du bidrar till att våra kunders IT-miljöer fungerar effektivt och tryggt.
Detta erbjuder vi
• En heltidstjänst med omgående start i Örebro
• Möjlighet att arbeta i en varierad roll med mycket kundkontakt
• Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leverera och montera IT-utrustning hos kunder
• Bortforsla uttjänade utrustning enligt etablerade rutiner
• Utföra lagerarbetsuppgifter i samband med materialhantering
• Samarbeta med kollegor i team för effektiva arbetsprocesser
• Arbeta med hög precision och kvalitetsmedvetenhet i snabbt tempo
• Följa säkerhetsföreskrifter och arbetsinstruktioner på säkerhetsklassade områden
Vi söker dig som har
• C-körkort
• Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Rent belastningsregister
• Förmåga att utföra fysiskt krävande arbete
Vi ser gärna att du har
• Stort intresse av IT-montage eller liknande arbetsuppgifter
• God samarbetsförmåga och professionell arbetsinställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: jobb.0216@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Örebro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HRZ Nordic AB
(org.nr 559214-6384) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hrz Nordic AB Jobbnummer
9984281