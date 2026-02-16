IT-montör med C-kort
Jobb Store i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2026-02-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobb Store i Sverige AB i Örebro
, Västerås
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Jobb Store Rekrytering söker nu en IT-montör med C-körkort till vår kund i Örebro. Vi är specialister på att skapa långsiktiga och kvalitetssäkrade matchningar mellan arbetsgivare och kandidater. I denna spännande heltidstjänst får du möjlighet att arbeta med leverans, montering och bortforsling av IT-utrustning hos våra kunder, i en dynamisk miljö där noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet står i fokus.
Ansvarsområden
• Leverera och montera IT-utrustning hos kunder
• Bortforsla använd utrustning enligt etablerade rutiner
• Utföra lagerarbetsuppgifter i samband med materialhantering
• Samarbeta med kollegor i team för att säkerställa effektiva arbetsprocesser
• Hantera fysiskt krävande arbetsuppgifter inklusive tung lyft
• Arbeta med hög precision och kvalitetsmedvetenhet i snabbt tempo
• Följa säkerhetsföreskrifter och arbetsinstruktioner på säkerhetsklassade områdenPubliceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
• C-körkort
• Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller IT-montage
• Förmåga att utföra fysiskt krävande arbetsuppgiter
• Rent belastningsregister (krav för arbete på säkerhetsklassade områden)
• God samarbetsförmåga och professionell arbetsinställningOm företaget
Jobb Store Rekrytering matchar arbetsgivare med rätt kandidater genom en tydlig och kvalitetssäkrad process. Vi fokuserar på långsiktiga matchningar och en professionell kandidatupplevelse från första kontakt till anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobb Store i Sverige AB
(org.nr 559046-0282), https://jobbstore.se/
Krangatan 4 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9746105