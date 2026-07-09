IT-koordinator
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Beskrivning
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i det svenska samhället? Då har du kommit rätt!
Vi söker en it‐koordinator som ingår i vår befintliga koordinatorfunktion och som tillsammans med övriga team driver utvecklingen av vår it‐miljö för att säkerställa att verksamheten har effektiva, stabila och användarvänliga it-lösningar.
Som it‐teknisk koordinator blir du en del av en etablerad funktion och arbetar i nära samverkan med verksamheten, it‐avdelningens team och övriga koordinatorer.Dina arbetsuppgifter
Som it-teknisk koordinator kommer du bland annat att arbeta med teamen på it-avdelningen för att planera aktiviteter och livscykelhantering av användarnära teknik och bidra till att effektivisera våra leveranser och interna processer. Du kommer jobba både inom intern it-förvaltning samt delta i projekt och upphandlingar för att säkerställa kraven på it-teknik.
Exempel på arbetsuppgifter:
koordinera it-uppdrag både inom enheten och gentemot andra verksamheter.
planera, driva och följa upp aktiviteter inom it-teknik och it-arbetsplats
effektivisera och förbättra it-leveranser inom it-teknik och drift.
utveckla, förbättra och följa upp interna it-processer, rutiner och förvaltning
kontrollera och följa upp avtal, licenser och avrop gentemot leverantörer.Kvalifikationer
Vi vill att du skaha eftergymnasial utbildning med inriktning it eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
Du ska också ha:
några års arbetslivserfarenhet med support, installation och förvaltning av användarnära it-teknik.
vana vid att förvalta och driva förbättringar av processer och rutiner inom it
god teknisk kunskap om användarnära it-komponenter som exempelvis skrivare, klienter, operativsystem, M365, mobiltelefoni och videokonferenssystem.
goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
arbetat som processansvarig inom ITIL eller som it-nära förvaltningsledare
erfarenhet av it-arkitektur eller it-kravställning i upphandlingar
Vi ser att du har förmågan att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och att du själv kan strukturera och driva processer framåt. Du kan också sätta upp och hålla planerade tidsramar. Du har också förmågan att arbeta bra med komplexa frågor, där du kan analysera och bryta ner problem för att hitta en lösning. Du har även förmågan att arbeta bra med andra människor, där du på ett lyhört och smidigt sätt kan relatera till dem.Anställningsvillkor
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Hos oss får du upp till 35 semesterdagar beroende av ålder. Du får möjlighet att träna på arbetstid och ett förmånligt friskvårdsbidrag.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar en mångfald av sökande med olika bakgrund och vi ser fram emot din ansökan. För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare – på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771), https://pliktverket.se/
Box 31 (visa karta
)
651 02 KARLSTAD Kontakt
Josefin Hallonsten, Saco-S josefin.hallonsten@pliktverket.se 0771-244030 Jobbnummer
9998224