IT-konsult till kund i Stockholm
2025-10-08
Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Solna
Har du arbetat inom IT-support och är en van användare av ärendehanteringssystem? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan.
Om uppdraget
Vi söker en IT-konsult till vår kund i Stockholm för ett konsultuppdrag på heltid som startar omgående och pågår till 2026-02-27 med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är mellan 8-16:30 och du arbetar vid kundens kontor i Solna Business Park. Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
I arbetet ingår att finnas med i första och andra linjens support och ta emot och registrera ärenden, hantera beställningar, föra dialog med anmälare, felsöka och lösa problem. Du kommer att arbeta med kontohantering och behörigheter samt med installationer och felsökning av datorer, telefoner och annan IT-utrustning. En viktig del av arbetet är registervård och att dokumentera kundens rutiner och att ta fram instruktioner. Vidare arbetsuppgifter:
Hantera beställningar av datorer och kringutrustning.
Utlämning av utrustning, utbyte av datorer, utbyte av skärmar osv.
Hjälpa användare (fysiskt) på kontoret med exempelvis felsökning, skärmproblem och reservtillbehör.
Konferensrumsteknik (felsökning och assistans vid möten).
Arbeta med ärenden i ärendehanteringssystemet Jira.
Kontohantering i Active Directory (låsa upp konton osv).
Administration i Exchange.
Installation av datorer och felsökningar.
Mobiltelefonhantering, MDM.
Skriva instruktioner/lathundar/rutiner/dokumentation. Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning med inriktning IT eller som bedöms som motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av användarsupport inom it.
Goda kunskaper inom Microsoft Windows 10 och/eller 11 Active, Directory, Exchange och MS Office.
Vana att jobba i ärendehanteringssystem (kund använder Jira).
Vana vid hantering och administration av mobiltelefoner (vi använder iPhone och Telia).
Kunskap om konferensutrustning.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 14 oktober 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
