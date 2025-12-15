IT-konsult sökes till Dizparc i Värnamo
2025-12-15
Vill du arbeta med den senaste tekniken inom IT och infrastruktur och vara med och skapa framtidens molnlösningar? Då kan du bli en del av ett innovativt bolag med ett engagerat team!
Dizparc hjälper företag att utveckla sin IT-miljö och göra övergången från traditionell drift till molnet så smidig som möjligt. De arbetar nära sina kunder för att förstå deras verksamhet och skapa lösningar som stärker både effektivitet och säkerhet.
I rollen som IT-konsult hos Dizparc arbetar du i en varierad miljö med fokus på kundnära uppdrag. Du är huvudsakligen ute hos kund men arbetar även från kontoret och vid behov hemifrån. Du kommer att hjälpa användare med IT-relaterade ärenden, allt från felsökning och drift till rådgivning och vidareutveckling av deras IT-miljöer. Arbetet innebär ett stort ansvar och passar dig som trivs i en roll där du får möta människor, skapa förtroende och bidra med lösningsorienterat stöd.
Hos Dizparc arbetar man i team för att stötta kunder i deras dagliga verksamhet. En viktig del av arbetet handlar om att utveckla och leverera kundanpassade moln- och infrastrukturlösningar. Som IT-konsult kan du ibland agera som kundens egen IT-avdelning, samtidigt som du får stöd av erfarna kollegor. Arbetsuppgifterna är tekniskt varierande och ger stora möjligheter till utveckling.
Arbetstiderna är måndag till fredag, 08:00-17:00, och det krävs viss flexibilitet. Dizparc tillämpar frihet under ansvar och värdesätter personer som självständigt kan planera och driva sitt arbete.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting ansvar för rekryteringsprocessen men du blir anställd av Dizparc.
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har goda tekniska kunskaper och ett brett intresse för IT. Du har erfarenhet av att arbeta med Windows Server och Microsofts operativsystem, kan felsöka och har grundläggande förståelse för nätverk och infrastruktur. Du är van vid att identifiera problem, hitta lösningar och säkerställa att IT-miljöer fungerar effektivt och stabilt.
Tidigare erfarenhet som IT-konsult, eller arbete inom servicedesk eller användarsupport, är meriterande. Har du dessutom erfarenhet från industri- eller lagerverksamhet är det en fördel, då många av kunderna finns inom tillverkande industri. En högskoleutbildning inom IT är meriterande men inget krav - det viktigaste är att du har teknisk förståelse, en vilja att utvecklas och ett engagemang för att skapa värde för kunderna.
Som person är du social, utåtriktad och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du har ett strukturerat och ansvarsfullt arbetssätt där du värdesätter kvalitet i det du levererar.
Eftersom tjänsten innebär regelbundna kundbesök behöver du ha B-körkort. Tjänstebil finns att tillgå.
