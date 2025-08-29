It-konsult inom support till stor kund i Umeå
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Supportteknikerjobb / Umeå
2025-08-29
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
Är du en strukturerad och serviceinriktad person som trivs i en fartfylld arbetsmiljö och dessutom har ett intresse för IT? Då har vi tjänsten för dig!
I rollen kommer du att arbeta med support och felsökning i vår lokala PC-miljö. Dina arbetsuppgifter innefattar även installationer av nya enheter samt utbyte av befintlig utrustning.
Uppdraget är till en början ett kortare behov fram till årsskiftet men det finns goda chanser till förlänging.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har goda kunskaper inom Windows-operativsystemet. Då arbetet innebär mycket kontakt med användare och varierande typer av kunder är det viktigt att du trivs med att arbeta med människor och i team. Du har lätt för att samarbeta, är lyhörd för andras behov och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi värdesätter att du är noggrann, kan följa etablerade rutiner och har en professionell inställning till både kollegor och kunder. Tidigare erfarenhet av arbete inom IT-support är meriterande.
Låter detta intressant? Tveka inte att söka! Intervjuer sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
